Sicario escapó a pie frente a decenas de policías

La ejecución de un hombre la tarde del pasado martes a un costado del edificio de la Presidencia municipal, se hizo frente a Policías, decenas de testigos y cámaras de seguridad, según un recorrido de El Diario y versiones obtenidas ayer en el lugar.A las 14:30 horas, cuando se cometió el homicidio, convergen todos los días al menos 23 policías de diferentes corporaciones que tienen puestos asignados permanentes en un radio que no supera los 150 metros del lugar del ataque.Se confirmó con testigos que un agente de Tránsito se encontraba a 20 metros de donde el hombre fue atacado, en el cruce del Malecón y Rivas Guillén. Otro agente de la Policía municipal estaba a la misma distancia en ese momento, dentro del edificio de Catastro.La Fiscalía informó que la víctima es un hombre de entre 20 a 25 años que estaba sentado en las jardineras del edificio de Catastro y el cual recibió disparos en cuello, cabeza, pómulo, y en el costado izquierdo, Tenia barba de candado y varios tatuajes en su cuerpo; vestía short y playera, se dio a conocer.De acuerdo con testimonios, los responsables estaban también sentados en la jardinera a un costado de la víctima, quien se encontraba en ese momento en compañía de dos personas más, entre ellas una mujer. Repentinamente uno de los agresores se paró y le disparó a corta distancia, para inmediatamente darse a la fuga a pie.Tanto el oficial de Tránsito como el de Policía más próximos, dijeron ayer que no se percataron inmediatamente del incidente, sino hasta que observaron correr a varias personas.Agentes de tránsito detuvieron a un hombre en el cruce de la calle Malecón y Ferrocarril, que después se supo no tuvo que ver con el incidente.A menos de 70 metros había en ese momento otros dos agentes de la Policía municipal que resguardaban la oficina de Atención al Migrante del municipio y seis más de sus compañeros la entrada principal del edificio de la presidencia, a unos cien metros del punto de ataque.Más hacia la parte oriente, a unos 150 metros de distancia del homicidio, estaban cuatro elementos del Ejército a la salida del puente Internacional Lerdo-Stanton junto a otros ocho Oficiales de Comercio Exterior (Oces) que se encuentran de planta en los patios fiscales de la Aduana Fronteriza.En el lugar también hay instaladas cámaras de seguridad monitoreadas por el Centro de Mando C-4; hay una (con movimiento) en Rivas Guillen y Malecón y dos más en Malecón y Ferrocarril, además de otras dos en Presidencia que es vigilada desde el Centro de Respuesta Inmediata.