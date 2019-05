Sicario sale libre por error y mata a uno de sus captores

¿Quién es Enrique Velázquez Martín, el juez del "error"?

Un "error de redacción" costó la vida del policía Juan Carlos Hernández Ornelas, luego de que un juez liberara a Alexis, "El Chofo", presunto jefe de plazas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Lagos de Moreno."El Chofo", de 21 años, a quien elementos del Ejército y la Policía Municipal arrestaron el pasado 24 de abril, luego de un enfrentamiento contra civiles armados, amenazó con asesinar a los implicados en su detención.Aunque fue ingresado al Centro Integral de Justicia Regional Sur Sureste, y se le vincula con el asesinato de un estudiante del CBTIS y el homicidio de dos granaderos, únicamente se le ejecutó una orden de aprehensión por el delito de robo de vehículo. Pero el juez de Control del Tercer Circuito Judicial, Enrique Velázquez Martín lo liberó tres días después, ya que la Fiscalía transcribió mal el número de serie del automóvil robado.Poco después, fue encontrado sin vida el oficial Juan Carlos Hernández. Para el gobierno de Jalisco fue una venganza de Alexis "El Chofo". "Desde ahorita y desde aquí, le digo al Poder Judicial, ya basta", mencionó el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro.Respecto al "error" de la liberación de miembro del CJNG, el mandatario estatal acusó al Poder Judicial. "Yo no voy a ser omiso, y le digo al Poder Judicial aquellos que quieran seguir dejando delincuentes en libertad, con salidas fáciles y argumentos leguleyos van a tener también que asumir su responsabilidad y hasta donde me alcance lo voy a intentar", dijo.Además, explicó que las indagatorias debían ser una labor coordinada entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal. "Será un trabajo de investigación coordinado para revisar los frentes de la cadena de impunidad por que con trabajos garantistas el trabajo de Poder Judicial se ha convertido en impunidad", detalló Alfaro.El magistrado que despertó las críticas sobre la impunidad del Poder Judicial se desempeña como juez de Control del Tercer Circuito. De nombre Enrique Velázquez Martín, el hombre responsable de la liberación de un "cabecilla" del CJNG, es padre del diputado local del PRD, Enrique Velázquez, quien a su vez es presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco.Por su "imperdonable" error, el juez será investigado por la Fiscalía General de la República, para esclarecer si está o no colundido con la delincuencia organizada.Velázquez Martín sería vinculado con el exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López."En Jalisco no vamos a permitir que unos cuantos jueces sin escrúpulos sigan vendiendo impunidad a los delincuentes desde el anonimato. Esta terrible situación la conoce muy bien el presidente y nos manifestó todo su apoyo", mencionó Alfaro Ramírez.