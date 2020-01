Sicarios asesinan a una pareja y su bebé de dos meses

Escuchar Nota

El operativo "Armagedón" se mantiene en el distrito de Arraiján, donde fueron recuperadas tres armas de fuego. Hay cuatro personas presuntamente señaladas al lamentable hecho, registrado en el Valle de El Chumical. #UnidosLoHacemos pic.twitter.com/hSH7RqNa2C — Policía Nacional (@ProtegeryServir) January 28, 2020

La noche del lunes en Panamá,de unos dos meses de edad, en un hecho que se cree, se trató de una rencilla entre pandillas.El suceso, muy poco común en Panamá como reconoció el director de la Policía Nacional (PN), Jorge Miranda, se registró en el área de, una ciudad dormitorio cercana a la capital panameña.De acuerdo a las primeras informaciones las victimas son tres miembros de una misma familia: el padre y la madre, cuyas identidades y edades no han sido reveladas, así como un bebé de unos dos meses, hijo de la pareja.Los asesinos dejaron en su huida un, uny una, que se supone son las armas homicidas, y hay cuatro personas que se sospecha son las responsables de la matanza, dijo la Policía Nacional.Una persona resultó herida en este ataque y se encuentra en un centro de salud en una condición no especificada por las autoridades, que han dicho que han tomado control del lugar de los hechos.De momento no hay personas detenidas y los sospechosos son buscados, dijo el director Miranda a los periodistas, y asoció este suceso con unentre líderesa los que también se vincula con laLa violencia en la cárcelse habría desatado entre miembros de lapor la pugna del poder en esa estructura criminal, considera una de las más poderosas del país y vinculada con ely el sicariato.“Panamá no está acostumbrada a este tipo de situaciones (…) que trae como consecuencia este tipo de ajuste de cuentas, de acciones que impactan a la comunidad”, declaró este martes el director de la Policía Nacional en referencia a la muerte a tiros de la pareja y su bebé.“Esto está dentro lo que consideramos un conflicto entre los cabecillas, que se trasladó desde el área de la cárcel a las calles (…) estamos tras los cabecillas y las personas que están detrás de este tipo de hechos”, agregó., que sumaron 472 en el 2019, un 7.5 por ciento más que el año anterior, según las autoridades.El ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, anunció un incremento para este año de los operativos para combatir y neutralizar a las pandillas, que ha definido como la “mano de obra” del narcotráfico en Panamá.