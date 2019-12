Sicarios atacan con bombas molotov periódico de San Luis Potosí

“Al que se le vea jugándolo de reportero le partiremos toda su pu# madre y si les va bien los quemamos, nosotros la Tropa del Infierno y la muerte nos teme a nosotros, nos respeta como se debe”

En Rioverde, San Luis Potosí presuntos sicarios atacaron un periódico local, pues lanzaronal Gran Diario Regional Zona Media, hechos que se registraron la mañana de este lunes 2 de diciembre.Tras lo ocurrido elementos de seguridad de San Luis Potosí arribaron al lugar de los hechos, donde entrevistaron al velador, quien aseguró que mientras se encontraba trabajando escuchó ruidos extraños, por lo que decidió averiguar de qué se trataba, fue en ese momento que vio a dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes arrojaron las bombas molotov dentro del edificio para luego emprender huida.Una de las bombas impactó yque sirve para la repartición de los periódicos, afortunadamente todo quedó en pérdidas materiales, pues hasta el momento no se han reportado personas heridas por este ataque ocurrido en San Luis Potosí.Tras este acontecimiento más tarde el, a través de sus redes sociales, donde aseguró que este ataque fue un "un claro intento de coartar la libertad de expresión" así mismo aseguró que confían en la respuesta inmediata de las autoridades de, y aseguraron que a pesar del ataque no logran intimidar al medio.Esta no es la primera vez queintentan callar a periodistas y comunicadores, así como cortar la libertad de expresión, pues incluso recientemente en Tamaulipas laamenazó a la población, advirtiendoles que asesinaran a todo aquellos que grabaran los sucesos violentos o denunciarán al brazo armado del