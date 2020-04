Sicarios atropellan a motociclista para machetearlo de muerte en CDMX

Escuchar Nota

IMÁGENES FUERTES Tres sicarios atropellan a motociclista para machetearlo de muerte en calles de la Ciudad de México, tenemos la historia completahttps://t.co/oIWja6QQo8 pic.twitter.com/CpDlBQ7z81 — El Gráfico (@elgmx) April 14, 2020

Emir Vázquez viajaba a bordo de una motocicleta, cuandocuando ya estaba en el suelo, sin importar queLos hechos ocurrieron la mañana del pasado domingo en calles de la colonia Nueva Atzacoalco, en lade la Ciudad de México.Según el seguimiento realizado a través de las cámaras de vigilancia, cuando el hombre de 30 años iba a bordo de su moto fue ubicado por sus atacantes, quienes al verloFue en la esquina de Calle 316 y Calle 325 donde lo interceptaron y arremetieron con el auto contra el motociclista para derribarlo.Herido, y con su moto destruida, el hombre no pudo escapar. En ese momento los. Con machete en mano, uno de ellos comenzó a lesionarlo mientras que los otros lo golpeaban con palos.Al lugar se acercaron al menos 10 personas quienes no hicieron nada por evitar la agresión; la presencia de los testigos no inhibió a los agresores, quienes luego de unos minutosTestigos activaron unpor lo que al lugar llegaron paramédicos y policías.Al sitio llegarons por las calles de la colonia. Fueron ellos quienes