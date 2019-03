Siembra el terror con una pistola de juguete

Vecinos del lugar conocido como “El Rincón del Diablo” reportaron a una persona alterando el orden, misma que portaba un arma de fuego, provocando la movilización de los elementos de Seguridad Pública.Los municipales hicieron un recorrido por este sector logrando interceptar al sospechoso, quien una vez detenido dijo llamarse José Alfredo Reyes Serrano, contar con 51 años y tener su domicilio en la calle Iturbide y Justo Sierra.En este mismo sector al hacerle una revisión entre sus pertenencias le encontraron una pistola de juguete color negro de plástico, pero idéntica a las de verdad.Por el momento se desconoce para qué traía esta arma, aunque no se descarta que intentara cometer algún robo o asalto, pero afortunadamente los policías lograron evitarlo.Como no existe denuncia en su contra y no alcanzó a cometer ningún delito, José Alfredo Reyes fue turnado al juez calificador únicamente bajo el cargo de alterar el orden público, donde después de pagar una multa administrativa podría salir en libertad.El arresto de este tipo fue en los primeros minutos de ayer en el cruce de las calles General Cepeda e Iturbide, lugar donde fue detectado por los vecinos que lo reportaron a Seguridad Pública.» José Alfredo Reyes Serrano, de 51 años» Le hallan pistola de plástico idéntica a las reales» Lo turnan al Juez Calificador para fijarle una multa