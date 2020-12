Siembran arte en tierras potosinas; concluye el encuentro 14 en 14

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El 2020 ha sido un año roto en muchos sentidos, quebrado en sus aspiraciones y en el tiempo, pues lleva una fisura de casi 10 meses. Por ello la artista Mercedes Aqui decidió aplicar un poco de kinsugi, la técnica de reparación japonesa que consiste en unir los objetos dañados con pegamento dorado para mostrar sus cicatrices y ver la belleza que tienen en sí mismas, para unir aunque sea un poco este ciclo que está pronto a terminar y, sobre todo, acercar a un grupo de amigos que se dieron cita la semana pasada en el pueblo potosino de Real de Catorce para llenar sus calles, callejones, piedras y recovecos de arte.



A lo largo de cuatro días los asistentes, provenientes de Coahuila pero también de Guadalajara, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato, llevaron a cabo el encuentro 14 en 14. Con el fin de conocer entre unos y otros los procesos creativos que han sido impactados por la pandemia, por el encierro y por esa falta de cercanía personal. Pero además de eso, el festival se dio con una idea: motivar el intercambio entre la comunidad catorceña y los creadores que los visitaron.



“(14 en 14) Es una relación que tiene diferentes facetas. Por un lado la comunidad; me parece importante que tengamos intercambios, porque este es un pueblo pequeño y apartado, por eso a veces no suceden muchas cosas culturales. Por otro lado me gusta trabajar comunitariamente, me gusta el efecto que se da cuando nos juntamos varias personas y potenciamos lo que podemos.



“Se me ocurrió hacer este encuentro de saberes, de creadores de diferentes disciplinas que tiene como punto de partida de lo que hicimos, están dentro de las prácticas artísticas contemporáneas”, explicó Aqui.



De esa ruptura de límites, encuentros y, claro, choques creativos, es que se definieron algunas líneas dentro de los 14 proyectos que se llevaron a cabo durante cuatro días. Poéticas de la memoria, el espacio, el espíritu y la mente aparecieron poco a poco dentro de las actividades que tomaron lugares como la Plaza de Toros o el Palenque del pueblo, pero que también se atrevieron a salir de este y conocer los cerros que guardan, todavía, la plata que hizo famoso al pueblo.





Encuentro energético



Como la primera actividad de todas, un performance de Aqui en el que abordó uno de los lemas del festival: Siendo la Misma Vuelvo a Surgir Cambiada, y con el que hizo una espiral sobre un monte que ofrecía la vista del desierto Wixarika.



Así, el lugar se convirtió en un punto de unión entre lo sagrado y lo profano, misma línea que siguió Jerónimo Valdés con su intervención 3 Espejos: Ofrenda, que constó de tres enormes piezas de cristal que el artista llevó a cada uno de los tres montes que rodean al pueblo minero, y cuyo centro es el peregrinaje, como el que realizan durante octubre todos los feligreses al lugar como un encuentro de fe con san Francisco de Asís, patrono del sitio.



Para Valdés esta pieza aborda “el caminar, el peregrinaje a Real de Catorce, un lugar místico, mágico y esotérico, porque es desierto y montaña. Así, estos cerros que lo rodean tienen cierta densidad, así mi ejercicio con los espejos fue llevar a la literalidad el ejercicio de (Joan) Magritte ‘el espejo como una ventana en el paisaje’”.



Las piezas del también socio de la Taberna El Cerdo de Babel fueron, también, una desacralización del peregrinaje, ya que en estas se enfrentó “al propio cuerpo, al cansancio, la sed y el peso de los mismos espejos. Porque en un peregrinaje lo más importante no es el destino, sino el viaje, las reflexiones y pensamientos que tienes en esa soledad y en ese silencio”.



Ese misticismo fue el que atrajo al lector de tarot y artista visual Miguel Canseco a un “centro energético bastante fuerte”, y en el que abundan las historias de fantasmas, los espíritus marcados por la pena y el dolor, pero también otro tipo de manifestaciones. Es por eso que Canseco decidió crear la Cartografía Metafísica de Real de Catorce, proyecto en el que entabló un diálogo con los habitantes del pueblo para conocer sus encuentros con entes, fantasmas e incluso ovnis.



Para el dibujante de El Tarot de la Taberna, esto tiene que ver con “testimonios de cualquier ventana entre dimensiones, cualquier milagro, visión, ovni. Tratar de hacer un registro de los prodigios en Real de Catorce es como documentar el comercio informal en Tepito, hay mucha información porque esto es un vortex, un mapa no tangible que están comunicándose uno con otro, como lo es en el cuerpo humano en el que uno son las extremidades y el otro es lo inconsciente, el alma”.



En el camino entre lo sagrado y lo profano que ya habían dibujado los artistas pasados, también se encuentra el trabajo del ilustrador Federico Jordán quien a instaló una serie de cerámicas dentro del túnel que da entrada al pueblo, en una búsqueda de “la hierofanía de las imágenes, entender qué es lo que las hace sagradas y por qué”. Esa dicotomía fue también explorada por la pareja de creadores Monolo Cocho y Luciana Esqueda quienes en su pieza Mandala-Geometría conjuntaron dos visiones: la de Esqueda que tuvo que ver con cómo “los símbolos pueden ser interpretados como sagrados o no dependiendo de las connotaciones históricas, la visión y el lugar donde se encuentran”, mientras que para Cocho la geometría sagrada de los mandalas son una llave para “transitar de lo sagrado puede ser profano y viceversa”.







Conocer las calles



Si bien las ideas metafísicas dieron paso a discursos personales, la otra parte de los artistas se avocaron a conocer el pueblo desde sus actividades. La música, la poesía, la memoria y el cuerpo atravesaron la experiencia de caminar por uno de los pueblos mágicos más visitados del país.



Así lo vivieron los escritores Julián Herbert y Sylvia Georgina Estrada, quienes con su trabajo Escapularios retomaron la idea de “un proyecto colectivo familiar”, enfocado en “la memoria. Con una serie de escapularios con polaroids y libretas para hacer un registro de un recuerdo feliz y dejarlo en Real”, esto porque una de las tradiciones más arraigadas al pueblo es la de estos colgijes religiosos que ahora permanecen en el kiosco de la plaza central.



Piezas totalmente distintas, en cambio, fueron las Tania Anchondo y Antonio Olvera, ambos presentaron un performance que giraron con temas distintos. El de la primera, por ejemplo, jugó también con el recuerdo y con todo lo que los peregrinos cargan al iniciar el éxodo hacia Real, y tuvo como lugar el paredón. Mientras que el segundo realizó una intervención corporal frente a un lugar en construcción que jugaba con lo efímero del tiempo y el espacio.



Entre estas piezas destaca, también, el trabajo de la dramaturga Mabel Garza Blackaller y la bailarina Melissa Soto, quienes con una lectura del poema Las Pléyades de Safo, dieron paso a una puesta en escena en la que la danza contemporánea se conjuntó con el primitivo sonido de piedras chocando quienes les dieron ritmo. Todo ello para revivir la voz de la poeta griega con su danza Piedras como Estrellas en el Palenque del pueblo.