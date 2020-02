Siembran mariguana afuera del Senado de la República

Escuchar Nota

Por una ciudad con marihuana



Integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano plantaron marihuana en el Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma.



Exigen que sean reconocidos sus derechos como consumidores y solicitan a la jefa de Gobierno una reunión.



En la esquina de Paseo de la Reforma e Insurgentes, en la capital del país, en unos dos metros cuadrados de jardín público,, y sus cultivadores están ahí para contarlo.Unas tiendas de acampar, un invernadero y mesas, fueron montados desde inicios de febrero por colectivos que apoyan unaque les garantice el derecho al libre desarrollo de la personalidad.Unos surcos húmedos quedaron marcados desde que el movimiento se instaló, justo frente al acceso al público del, que es Cámara de Origen para el estudio, dictamen, debate y votación de esta ley, en primera instancia, y que luego, con estatus de minuta vaya a la Cámara de Diputados a su proceso de revisión., es el marcador que se actualiza cada mañana, dirigido a los legisladores que están en mora de cumplir con la expedición de un marco jurídico para la cannabis, con lo cual se daría un vuelco a la política dePor ello, se dice en el campamento, este es el “primer plantío no clandestino”, ya que está prohibido el cultivo, transporte, comercio de la cannabis, a la que se, entre diversas utilidades.La causa del, en su plantón permanente ante el Senado es que se legisle la libre asociación sin límite de plantas. Sus colectivos asociados están a favor del; por el consumo en espacios seguros. Son defensores de la no criminalización y revisan hasta las formas sutiles.Defienden el trato digno a las personas y que la ley no discrimine, por lo que están en contra de que se disponga la, que no existe, por ejemplo, para el caso del alcohol.