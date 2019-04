Siempre habrá personas que harán daño: Paty Chapoy

Tras el suicidio del músico y escritor Armando Vega Gil, de 64 años de edad, quien formaba parte del grupo de rock botellita de Jerez muchos culparon al movimiento #MeToo, del suicidio.Y aunque nadie conozca con exactitud qué fue lo que llevo a la muerte al bajista, muchos condenan el movimiento contra el acoso, pues el también guionista tomó la decisión tras una denuncia anónima en su contra.“Con Me Too o sin Me Too, siempre habrá personas que quieran hacer daño”.PATY CHAPOYEste miércoles, luego de que en Ventaneando se hicieran un recuento del funeral de artista, la comunicadora de espectáculos Paty Chapoy aseveró que el sistema de justicia en México nunca protege a las víctimas, en especial a las mujeres.“Porque estamos hablando solo del espectáculo, hablamos de la parte músical, pero esto se da obviamente en la UAM, UNAM, ITAM, el #MeToo maestros, profesores, alumnos, etcetera”.