Siempre se investigó a Torres López: PRI

Saltillo, Coah.- “Yo creo que Chuy de León no lee periódicos ni ve noticieros”, aseguró Rodrigo Fuentes, líder estatal del PRI, al recordar que se difundió el hecho de que en septiembre de 2013 la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado inició una investigación en contra del exgobernador Jorge Torres López por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.



“Hay acciones muy claras que se están tomando en estos temas: el Gobierno del Estado informó en su momento que se inició un proceso para reclamar recursos si estos hubieran sido desviados de las arcas públicas; además, la Fiscalía General del Estado solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Javier Villarreal”, explicó.



El dirigente estatal del PRI dijo no saber si en realidad Jesús de León, líder del PAN en Coahuila, desconozca lo anterior, o si más bien esté tratando de desviar la atención de lo que sí representa un problema para él y para su partido: la elección que se avecina para renovar el Congreso local.



“Lo que sí me queda en claro, es que el dirigente del PAN ya da señas inequívocas de su desesperación por la derrota que se le avecina”, estimó.