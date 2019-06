Sienta el presidente López Obrador las bases de la 4T

“Esto ya cambió”, repite a diario el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.Son siete meses en que no ha habido rincón de la administración pública que no haya sentido los efectos de la nueva administración con sus políticas de austeridad y de combate a la corrupción.“La limpia en el gobierno no es mera retórica”, reiteró apenas el pasado jueves durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.Existen dos grandes campos en que se puede dividir el actual proyecto presidencial.El primero es el lanzamiento de los grandes proyectos insignia, que darán el sello a la llamada Cuarta Transformación. El segundo es la reingeniería de la administración pública.En materia de obra pública el proyecto bandera, el Tren Maya, recientemente se redefinió su trazo, y sigue a la espera de los estudios ambientales, autorizaciones de comunidades por donde cruzará y la confirmación de los puertos que tocará con sus ramales.El costo de la obra se estima de 120 mil millones a 160 mil millones de pesos, se espera que lo utilicen turistas, pasajeros locales y para la carga de mercancías, y es el proyecto más importante.El sistema aeroportuario de México incluirá la reconfiguración del aeropuerto militar de Santa Lucía para que sea comercial. Los estudios para la terminal aérea siguen en proceso.El aeropuerto de Santa Lucía operará junto con el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México —que será ampliado— y el aeropuerto de Toluca —subutilizado—. En tanto, el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México sigue en litigio.El nuevo tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá fue aprobado por los tres gobiernos y a la fecha sólo lo ha votado el Congreso mexicano. Se está a la espera de su aprobación en los Congresos de los dos socios comerciales.El Presidente también aceleró el desmantelamiento de las reformas en materias educativa y energética impulsadas por la anterior administración del presidente Enrique Peña Nieto.Con la contrarreforma educativa se retornó al esquema que permite la injerencia de los sindicatos en la educación de los jóvenes de escuelas públicas, plantea un nuevo modelo educativo que involucre más a sociedades de padres de familia en la infraestructura educativa, y busca reeditar libros de texto.En materia energética, el Presidente planteó la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, de la que a la fecha sólo se tiene desmontado el predio y están en proceso de desarrollo los estudios de impacto ambiental; la reconfiguración de seis refinerías, y la explotación de 21 campos petroleros (entre nuevos y maduros); así como la rehabilitación (en proyecto aún) de plantas productoras de fertilizantes que, además, se encuentran en litigio.Respecto a la Zona Libre de la Frontera Norte, el Presidente decretó que por dos años se establezcan la reducción de precio de combustibles, en el pago del ISR y del IVA, e incremento al salario mínimo en una franja de 30 kilómetros de distancia de la frontera con Estados Unidos.El combate a la corrupción anunciado por el titular del Ejecutivo tiene una de sus facetas en la entrega de los apoyos económicos, becas y pensiones mediante tarjetas bancarias, sin embargo, el Banco del Bienestar que daría acceso directo a esos recursos sigue en proyecto por falta de conectividad a la red en 80% del país.La falta de conectividad será solucionada con la creación de una empresa estatal —aún en fase de proyecto— que dé acceso a internet a la totalidad de las poblaciones.Apenas este fin de semana el Presidente de la República evaluó otro de sus proyectos más ambiciosos. En Oaxaca se construirían 300 caminos rurales con mano de obra local.A estos proyectos se suman el del corredor Transístmico, que modernizará las comunicaciones entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, la rehabilitación de la autopista y del tren que comunica ambos puertos.El otro gran rubro del nuevo gobierno es la reconfiguración de la administración pública, que ha incluido el adelgazamiento de nóminas, compactación de tareas, la reducción de salarios a directivos y el direccionamiento de recursos hacia programas sociales.Esto ha provocado protestas sociales, inconformidad de burocracia y cuestionamientos sobre la viabilidad de su propuesta de gobierno.“Ofrecemos disculpas por la molestia que esto ocasiona, pero vamos adelante con la 4T”, dice reiteradamente López Obrador.El gobierno, ha dicho el Presidente en sus conferencias de prensa, mítines y entrevistas, es similar a un “elefante reumático”, un “cuerpo de avance lento”, “mañoso”, al que cuesta trabajo moverse.Esta reingeniería no ha estado exenta de polémicas por el retiro de recursos a organizaciones de la sociedad civil, a estancias infantiles, y por los retrasos en las licitaciones para adquirir medicinas.El argumento presidencial es que quiere limpiar de corrupción a todo el gobierno, “que estaba secuestrado”, según sus propias palabras.Con el anuncio presidencial del 15 de junio pasado, de la sustitución del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa por comités escolares en cada plantel, para decisiones más participativas y focalizadas, al menos 16 instituciones del Poder Ejecutivo cambiaron o cambiarán de nombre, para conformar la nueva faz del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.En algunos casos el cambio ha sido cosmético, por ejemplo en el INBAL, donde se añadió la “L” de Literatura al Instituto Nacional de Bellas Artes, aunque ésta ya estaba incluida.A otras instituciones se les agregaron o se les agregarán funciones, como al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (nombre aún a discusión), que sustituye al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que además de administrar lo confiscado al crimen organizado o bienes muebles e inmuebles que estuvieron involucrados en diversos delitos, también determinaría en qué rubro y forma éstos se utilizarían.Un tercer grupo de dependencias federales, sin embargo, requirieron una reconstrucción del entramado institucional o necesitaron cambios legislativos, incluso constitucionales, para la creación de la Guardia Nacional o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).Algunas de las nuevas dependencias aún no han entrado en vigor, sino que fueron propuestas en alguno de los discursos presidenciales o explicadas en las conferencias matutinas en Palacio Nacional, pero que ya tienen su curso legislativo.Es el caso del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que a mediados de mayo los senadores conocieron de su existencia y nuevas funciones y que sustituirá al SAE, pues la iniciativa de Morena lo identificó como Instituto de Administración de Bienes y Activos.Algunos cambios no surgieron propiamente en la 4T, como el cambio de la Procuraduría a la Fiscalía General de la República, pero sí se esperó el inicio del sexenio para el nombramiento de su titular.Las dependencias se presentan en estricto orden alfabético como se conocían antes de la 4T.El Banco del Bienestar, que sustituye al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, será la vía por la cual se repartirán los recursos de programas sociales del actual gobiernoDe acuerdo con el jefe del Ejecutivo, el Banco del Bienestar contará con más de siete mil sucursales en todo el país, pese a que se sabe que en algunas localidades no hay ni siquiera internet.A finales de mayo, el Presidente admitió que por falta de comunicaciones en las zonas más pobres y marginadas del país, no hay fecha para el inicio de operaciones del Banco del Bienestar que permitirá repartir los apoyos.Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen que reforma la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros para crear el Banco del Bienestar.Prácticamente desde el inicio del sexenio, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fue sustituida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuyo primer titular es Adelfo Regino, que en su enunciado oficial afirma que “estará al servicio de los pueblos indígenas y de los afromexicanos”.El decreto que lo crea informa que este instituto tendrá como mandato “definir, normar, establecer y ejecutar todas las políticas, programas, proyectos y acciones públicas para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, su desarrollo integral y sostenible, así como el fortalecimiento de sus culturas e identidades”. Tendrá 134 Centros Coordinadores de los Pueblos Indígenas, en el que se dará una atención cercana y directa a los pueblos.Con la acusación del ahora Presidente, de que se dedicaban al espionaje y no a la seguridad nacional, se anunció la desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que fue creado el 13 de febrero de 1989, para dar paso al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).Quedó a cargo del general en retiro Audomaro Martínez Zapata, quien quedó al mando de tres mil 500 burócratas que, según López Obrador, se dedicaban al espionaje político y a la desarticulación de los movimientos sociales.Entre las nuevas responsabilidades del Centro está la de proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el Estado de derecho.Desde antes de asumir el cargo como directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces anunció que el organismo cambiaría de nombre a Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).El objetivo de dicha transformación es fomentar el concurso de todas las áreas del conocimiento, incluidas las ciencias sociales y las humanidades, en favor del desarrollo científico y tecnológico con responsabilidad ética, social y ambiental.De acuerdo con Álvarez-Buylla Roces, durante la Cuarta Transformación, las humanidades, ciencias y tecnologías servirán para comprender y atender los grandes retos de la humanidad y de México.El Estado Mayor Presidencial, el cuerpo militar de élite que por décadas se hizo cargo de la seguridad del jefe del Poder Ejecutivo federal, llegó el 30 de noviembre de 2018 a su fin.Los casi seis mil 600 efectivos militares de élite comenzaron un proceso de reintegración a las corporaciones de origen, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada.En su lugar, y para el cuidado del mandatario federal, se dio origen a la Ayudantía para la Seguridad del Presidente con 20 elementos, coordinados por el empresario Daniel Asaf Manjarrez.Aunque hay reserva sobre los datos de esta corporación, se sabe que son diez hombres y diez mujeres que asisten al Presidente en los actos oficiales, giras y eventos públicos. Entre ellos hay abogados, ingenieros, médicos y comunicólogos.El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó el 15 de junio que desaparecerá el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y los recursos serán destinados para la reconstrucción de escuelas entregados directamente a los comités escolares de cada plantel.“Los apoyos para construir aulas, para darle mantenimiento a las escuelas, para que no se estén cayendo los techos, para que no estén mal los baños, para que haya mobiliario suficiente, para que se cuiden las escuelas, se pinte, se conserven en buen estado, pues ya el dinero no va a bajar por ninguna dependencia”, explicó el Ejecutivo.El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, consideró que con este agresivo programa se mejorará la infraestructura de las 250 mil escuelas del país, con 100 mil pesos por plantel.El IMSS-Prospera era un programa del gobierno federal que ofrecía servicios de salud a población sin seguridad social, especialmente en las zonas alejadas o de difícil acceso.Al cambiar de administración, se modificó el nombre al de IMSS-Bienestar, el cual opera ya en 19 entidades de la República, otorgando servicios médicos a 12.3 millones de personas que viven en zonas rurales o urbanas marginadas.Los recursos del programa serán trasladados a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que otorga becas mensuales a alumnos de secundaria y preparatoria.En 40 años, el programa tuvo diversos cambios de nombre: Solidaridad, Oportunidades, Prospera y, finalmente, Bienestar.El cambio de INBA a INBAL no corresponde a una ampliación de funciones del órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, sino que sólo recuperó, en su nombre oficial, una función que siempre estuvo en la dependencia: la literatura.Desde su fundación fue llamado INBA, aunque su nombre completo es Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Su titular, Lucina Jiménez, recuperó el nombre completo, agregando la última letra a sus siglas con la idea de poner el acento en la literatura.Sin embargo, de forma paradójica, es en este sexenio cuando se destaparon irregularidades en los Premios Bellas Artes, como la inexplicable apertura de información confidencial en cuatro concursos literarios nacionales, los cuales destapó Excélsior, ya reconocidos por el organismo.El Organismo para la Mejora Continua de la Educación sustituirá en esta Cuarta Transformación al ya extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), producto de las presiones sindicales de todo un sexenio.Más allá del cambio de nombre, el nuevo organismo de la evaluación emitirá los lineamientos para valorar tanto el sistema educativo como a las autoridades educativas, con lo cual éste tendrá funciones más amplias de las que tenía el INEE.De acuerdo con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el nuevo organismo de evaluación contará con la participación de todos los actores educativos, para poder evaluar de formar más abierta el sector educativo, cuyo proceso también incluirá poner en la balanza a las autoridades.Si bien el cargo de “primera dama” no existió como tal, en los anteriores sexenios se le daba a la esposa del Presidente la dirección del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional del DIF. Eso concluyó en 2018, porque Beatriz Gutiérrez Müller expresó desde la campaña su rechazo a ocupar ese cargo.En su lugar, el 19 de noviembre de 2018, como presidente electo, López Obrador anunció la creación de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, cuyo objetivo es salvaguardar el legado cultural y artístico mexicano. Así, Gutiérrez Müller es titular del Consejo Asesor de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.Sin embargo, el Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) continúa existiendo, aunque nadie ocupa la presidencia honoraria.Después de 44 años, la Procuraduría General de la República (PGR) desapareció el 20 de diciembre de 2018 para dar paso a la Fiscalía General de la República (FGR). Esa transformación no obedece a la llegada del nuevo gobierno federal, sino es el resultado de una reforma constitucional en la materia.El objetivo de los cambios fue crear un órgano autónomo, encargado de dirigir la investigación de delitos para el ejercicio de la acción penal, en el marco del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.El artículo 102 de la Constitución establece que el titular de la FGR durará en su encargo nueve años. Para su designación, el Senado elabora una lista de 10 aspirantes que envía al Presidente, quien devuelve una terna. Los aspirantes comparecen ante los senadores, quienes designan a uno mediante el voto de dos terceras partes.Entre enero y marzo, el Legislativo —incluidos la Cámara de Diputados, el Senado y los Congresos estatales— aprobó casi por unanimidad las reformas constitucionales que crearon la Guardia Nacional.Aunque las cifras han variado, los primeros 35 mil elementos surgieron, según la propuesta presidencial, de las policías Militar, Naval y Federal; esta última será sustituida en un año. La GN tiene dos mil 350 millones de pesos para su arranque.El 11 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a los mandos de la GN. Luis Rodríguez Bucio, general en proceso de retiro, será el comandante de la Guardia Nacional. La corporación tendrá un Estado Mayor conformado por Xicoténcatl de Azolohua Núñez, en representación del Ejército; Gabriel García Chávez, de la Marina; y Patricia Rosalinda Trujillo, de la Policía Federal.A mediados de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el cual, además de las funciones de aseguramiento y subasta que ya realiza el SAE, redistribuirá los recursos conficasdos al crimen o involucrados en delitos federales.Sin embargo, en el Senado ya cocinaban desde antes un proyecto de Ley Nacional de Extinción de Dominio, que incluía un mecanismo integrado por el nuevo Instituto de Administración de Bienes y Activos (IABA) y el Fondo Federal, que permitiría regresar a los ciudadanos la riqueza lograda por secuestradores, narcotraficantes, huachicoleros, corruptos y extorsionadores, entre otros.El senador Ricardo Monreal dijo que esperarían la iniciativa del Ejecutivo para crear “el Instituto Chucho el Roto”, para respetar esa decisión.La otrora Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) cambió su nombre a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), bajo el principio de que el término “agricultura” refiere, a nivel internacional, toda actividad productiva que se desarrolla en los territorios rurales, lo que incluye a las costas.Se trata de una simplificación del nombre, y si bien se preservan las mismas funciones sustantivas, también se suman nuevas, como el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que a su vez incorpora a Liconsa y Diconsa.Las nuevas funciones de la Sader tienen que ver con el propósito del actual gobierno de lograr la autosuficiencia alimentaria en productos básicos, como granos y leche fresca, de ahí que se reconcentren funciones que faciliten esos fines.La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es una creación de la 4T, como parte de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobadas por el Congreso.El objetivo era transferirle a la SSPC la totalidad de las facultades antes confiadas a la Secretaría de Gobernación (Segob), en materia de seguridad pública, seguridad nacional y protección civil, a las que se sumó la Guardia Nacional.Entre las nuevas encomiendas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana están el ataque a la inseguridad y la violencia, atención al sistema penitenciario y protección civil.Incluso se ha planteado que, en ausencia del Presidente, sea su titular quien encabece el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Seguridad Nacional.Con la operación de 25 programas estratégicos, la Secretaría de Desarrollo Social cambió de nombre a Secretaría de Bienestar, para enarbolar la palabra clave de la Cuarta Transformación: el bienestar.Desde su campaña, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador presentó a su futuro gabinete, en el cual incluyó a María Luisa Albores en el área de los apoyos sociales.Desde 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se creó la Sedesol, teniendo a su primer titular al malogrado político Luis Donaldo Colosio, con su programa estrella: Solidaridad.Entre otras funciones prioritarias destacan los programas de Bienestar para adultos mayores, para Hijos de Madres Trabajadoras, para Personas con Discapacidad, así como Sembrando Vida, Programa 3x1 Migrantes y el de Inclusión.