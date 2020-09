Siente Carla Estrada orgullo por su hijo

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Carla Estrada está contenta de ver triunfar en Estados Unidos a su hijo, el cineasta Carlos López Estrada, quien dirige la película de Disney Raya y el Último Dragón.



“(El filme) sale en marzo. Estoy súper orgullosa de él, está entregado a lo que está haciendo. Con tantas complicaciones que hay de repente para los extranjeros, agradezco muchísimo que Carlos haya logrado destacar en otro país y que le den la oportunidad”, dijo la productora.







La cinta animada, codirigida por López Estrada y Don Hall, se desarrolla en un mundo fantástico llamado Kumandra, donde una joven guerrera debe hallar al único dragón que aún existe y enfrentarse a los monstruos Druun.



El realizador mexicano inició en la dirección de largometrajes con Punto Ciego, película que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2018 y que le valió una nominación en los Premios del Sindicato de Directores como mejor debutante. También ha trabajado en series como Legion y en el clip musical When the Party's Over, de Billie Eilish.



Por otro lado, por motivo de la pandemia actual, Estrada tuvo que cerrar las instalaciones de su escuela de actuación en Galería Plaza de las Estrellas en la Ciudad de México, aunque el sistema de educación continuará de manera virtual.



“Por el momento vamos a seguir con clases y cursos en línea, algo que está funcionando increíblemente bien. El valor que me llevo es el de los maestros y alumnos. Están haciendo un trabajo impresionante”, dijo.



Estrada, quien produjo Silvia Pinal: Frente a Ti, se encuentra en la etapa de investigación para realizar la bioserie sobre Gloria Trevi y analiza nuevas opciones de melodramas, los cuales presentará a Televisa para que decidir qué proyecto desarrollar primero.