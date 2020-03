Siente culpa Marrero por exponer a jugadores

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de haber dado positivo por coronavirus, el presidente del Atlético San Luis, Alberto Marrero, confesó qué ha sido lo más difícil de padecer la enfermedad, iniciando por representar un peligro para las personas que lo rodean.



“Di positivo y y entré en una fase complicada porque me faltaba la respiración, la fiebre me iba y venía. Más que mi salud, me mata el poner en peligro a jugadores, familia y demás”, confesó.



El mandamás del conjunto potosino confesó que ya está pasando la parte crítica de la enfermedad, pero lamentó haber estado presente en el San Luis vs Puebla, donde estuvo en contacto con varias personas.



“Estar aislado y llevar medicamentos, mucho paracetamol; como ya estoy pasando el pico de la enfermedad, a partir del domingo o lunes los dolores al respirar van a irse y después de aproximadamente una semana más ya eres inmune al virus, pero son de 25 a 30 días para estar al 100 por ciento.



“Más que la enfermedad mi dolor era de que estuve saludando a los jugadores no lo voy a negar, también a los de Puebla, a la gente que estaba en el estadio; después de todo era una responsabilidad de mi parte el no haber ido. Lo que me mata era poner en peligro a jugadores y a todos los asistentes ese día”, agregó.