“Encuentros con familiares y amigos que no viven con usted pueden aumentar el riesgo de contraer o esparcir la Covid-19 o el ‘flu'”, agregan desde el sitio en internet de los CDC.

“Las personas que no están viviendo en una misma unidad, como estudiantes universitarios que regresan de clases a la casa familiar, deben ser considerados como parte de otra casa. Reuniones en persona en las que se juntan parientes o amigos de distintas casas, incluyendo universitarios que regresan a sus viviendas, representan distintos niveles de riesgo”, insistió la agencia adscrita al Departamento de Salud federal.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) retomaron su llamado para que las personas no salgan de sus casas por lascomo parte de las recomendaciones para evitar una mayor propagación del coronavirus.La alerta incluso menciona a estudiantes universitarios que piensan regresar a sus casas con motivo de la fecha.En caso de que la persona decida juntarse con familiares que no forman parte de su núcleo base a pesar del aviso, los CDC recomiendan tomar las siguientes medidas:1. Familiares y amigos debenantes de decidir celebrar un junte.2. Aeropuertos y transportes públicos, así como gasolineras y paradas de descanso pueden implicar3. Lass, especialmente lo que, implican un riesgo mayor para los congregantes.4.En ese sentido, estar a una distancia de 2 metros con alguien contagiado por un periodo de 15 minutos o más aumenta las probabilidades de infectar con coronavirus, y la persona debe mantener cuarentena tras el contacto.5.Aunque no se han establecido un número máximo de participantes, lo anterior dependerá del compromiso de los presentes en mantener distanciamiento social, usar mascarillas, lavarse las manos, y seguir las guías de las autoridades locales.6. Si el comportamiento previo de los invitados ha demostrado incumplimiento de las reglas anteriores, la posibilidad de infecciones es mayor.7. Se recomiendan, ya que lo anteriorLas circunstancias bajo las que no se recomienda por ningún motivo que la persona se reúna con familiares y amigos son las siguientes:1.y no cumple con los criterios de seguridad para juntarse con otros o estar rodeado.2. Si la personaasociados con el coronavirus.3. Si la personapara detectar la enfermedad.4. Si la personaen los pasados 14 días.5. Si la personaa enfermarse severamente de contraer el virus.