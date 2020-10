Siete oscuras predicciones sobre Trump que ya se cumplieron

Escuchar Nota

Apoco menos de un mes para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la situación luce incierta y el escenario se llena de tensión con el paso de los días., mientras el país está sumido en una crisis económica y de salud provocada por la pandemia de coronavirus.En 2016, cuando el magnate republicano competía por la presidencia, su entonces rival, la demócrataAl menos ya van siete predicciones de Clinton que se han cumplido, en puertas de un posible segundo periodo de Trump al frente de la Casa Blanca:Durante un debate presidencial en 2016, Clinton especuló sobre por qué el entonces candidato republicano se negó a publicar sus declaraciones de impuestos, declarando:Trump luego interrumpió, diciendo:Hace unos días,, que supuestamente mostró que el actual comandante en jefeREPUTACIÓN ARRUINADAEn un discurso de 2016, Clinton dijo:Desde 2016,, según el informe de los mejores países de 2020.De hecho, solo cinco meses después de que Trump se convirtiera oficialmente en el residente de la Casa Blanca, una encuesta del Pew Research Center mostró una fuerte caída en la aprobación de Trump como presidente, en comparación con Barack Obama.La encuesta de 40 mil 447 personas en 37 países encontró que, en comparación con el 64 por ciento de Obama.Además,En cuanto a la reputación del país en su conjunto, bajó del 64% al 49%.La investigación concluyó en el momento en que Trump asumió el cargo.Como referencia, el índice de aprobación de Trump solo ha mejorado ligeramente del 22 por ciento en 2017 al 29 por ciento en 2020.En 2016, Clinton dijo:Donald Trump no sabe nada sobre Irán o su programa nuclear.A principios de este año, TDespués de que se conoció la noticia de su muerte,, lo que hizo temer una 'Tercera Guerra Mundial'.En 2016, Clinton dijo:Hasta la fecha, el gobierno de México se han negado enfáticamente a financiar el muro. Se estima que, y contando.Entonces, ¿cuál es el progreso en el muro desde que asumió el gobierno de Trump?Según un informe de San Antonio Express News :En 2016, Clinton dijo:En 2017, un reportero de la Casa Blanca le preguntó a Trump:¿Qué tan preocupado está por las relaciones raciales en Estados Unidos? ¿Y cree que las cosas han empeorado o mejorado desde que asumió el cargo?Trump respondió:"Creo que han mejorado o igual.Según datos del Pew Research Center publicados el año pasado, dos años después de la presidencia de Donald Trump,Este número es aún mayor en los encuestados negros (73%), hispanos (69%) y asiáticos (65%).La muerte ha dado lugar a innumerables protestas decelebradas en todo el país, e internacionalmente, desde entonces.De hecho, en el debate presidencial del pasado martes, Trump se negó a condenar formalmente a los supremacistas blancos y en su lugar dijo: “Retroceda y espere”.Al dirigirse a una cena de recaudación de fondos para The Center, una organización comunitaria LGBTQ +, en 2017,Ella agregó :A principios de este año, el presidente de la Campaña de Derechos Humanos, Alphonso David, respondió a las afirmaciones de Trump de haber dado "pasos sin precedentes" para la comunidad LGBTQ +.Condenatoriamente dijo:Desde que Trump y su administración asumieron el cargo,Incluso bromeó diciendo queEn 2016, Clinton comentó:Es absolutamente cierto que Donald Trump entregó a los multimillonarios "el mayor recorte de impuestos corporativos en la historia de Estados Unidos", según la BBC .Y según la Universidad de California en Berkeley, los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman,Su libro, The Triumph of Injustice , explica que las 400 familias más ricas de los Estados Unidos pagaron una tasa impositiva efectiva promedio del 23% en 2018, mientras queEs importante señalar que Trump ha intentado en repetidas ocasiones alardear de que, no los impuestos individuales.