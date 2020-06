Siete reporteros dan positivo a Covid-19 en Nuevo León

Escuchar Nota

Nuevo León.- Al menos siete reporteros de Nuevo León han dado positivo al contagio de Covid-19, confirmó la Secretaría de Salud en la entidad.



La vocería de Comunicación Social señaló que dicho personal de medios de comunicación pertenece a las fuentes de Gobierno y Congreso del estado y se considera que el brote pudo iniciar alrededor del 25 de mayo.



La fuente oficial pidió, por respeto a familiares y amigos, no revelar los nombres de esos comunicadores que se contagiaron del virus, sin embargo alertó a los medios de comunicación nuevoleoneses.



De acuerdo con la información de la dependencia, se están programando alrededor de unos 30 exámenes entre comunicadores que han tenido contacto desde el 25 de mayo con los periodistas que ya dieron positivo al contagio.



Se recomendó que esos comunicadores permanecieran en aislamiento y en la totalidad de los casos la enfermedad, hasta el momento, se ha manifestado como asintomática, es decir, la pueden contagiar, pero no están presentando efectos negativos de la misma.



Hasta hoy, los comunicadores se encuentran en buen estado de salud y no ha sido necesario su internamiento.