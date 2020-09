Sigue a Ulises en su viaje de vida; es la triufadora en el Ariel

Escuchar Nota

Ciudad de México-. La cinta de Fernando Frías, Ya no Estoy Aquí, se alzó el pasado domingo con 10 estatuillas de los Premios Ariel, por lo que es una que no debes dejar de ver. Aquí te presentamos algunas otras razones por las que no debes perdértela.







Un Ulises hipermoderno



Ulises es un adolescente de 17 años que vive en la zona metropolitana de Monterrey y que pertenece a un movimiento contracultural llamado Kolombia (que se caracteriza por la música colombiana). Es un amante de las cumbias rebajadas y disfruta pasar el tiempo junto a su clica, Los Terkos, perteneciente al Símbolo Star.



Tras sufrir un altercado con Los Buchones (narcotraficantes), Ulises se ve involucrado, accidentalmente, en el asesinato de unos amigos suyos y tiene que huír hacia Estados Unidos para salvar la vida y tratar de sobrevivir a un viaje neoyorquino lleno de choques culturales y de la búsqueda de identidad.





Banda sonora



La cumbia rebajada se trata de una intervención intencional en el tempo de las pistas musicales y que tiene su origen a finales de los 60 en los conciertos clandestinos de sonideros.



Los DJ bajaban las revoluciones de sus tornamesas para lograr que la música sonara más lenta y grave, por su baja vibración, y así conseguir un “sonido tumbado”. Para este subgénero de la cumbia suelen usarse ballenatos colombianos y música sabanera, donde predomina el sonido del acordeón como protagonista de las piezas.



Asimismo, en el filme se puede apreciar a Ulises bailar junto a sus amigos, o de manera solitaria, este estilo de música con pasos de bailes bastante peculiares. Este tipo de baile también surgió en Monterrey con las pandillas de kolombia regia. Aunque comenzó con los ballenatos, también se adaptó a la cumbia rebajada. Existen algunas diferencias; sin embargo, es un estilo acrobático con gran dificultad y que requiere de suficiente habilidad.



Juan Daniel García Treviño, quien interpreta a Ulises, declaró que no sabía bailar y que tuvo que aprender por cuenta propia para este filme.



Javier Umpierrez, Yuri Laguna, Olaitan Agueh, Michelle Couttolenc y Jaime Baksht se ganaron el Ariel a Mejor Edición de Sonido.





Estudio sociocultural



Es un retrato honesto de quiénes son ellos, además con dignidad porque no está explotando la marginalidad como tantas películas mexicanas que gustan en el continente europeo porque explotan la realidad nacional



Fernando Frías realizó un trabajo extraordinario al representar este movimiento contracultural. El director realizó entrevistas con integrantes del Símbolo Star y pudo realizar una representación fiel de estos grupos. Además del análisis sociocultural que realizó el equipo de producción, el maquillaje fue un elemento vital para la realización del filme. Fue tan reconocido que María Elena López e Itzel Peña García se alzaron con el Ariel por su excelso empeño; además, el filme también recibió el reconocimiento por Mejor Diseño de Vestuario.



El estilo cholombiano es una adaptación de la cultura chicana apropiada por estos grupos culturales.



La principal característica radica en los peinados, pues requieren de bastante producción y se les imprime especial atención y bastante tiempo para lograr estos Looks.