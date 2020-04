Sigue Abierto de EU en pie

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El nuevo director de la federación de tenis de Estados Unidos señaló que no será hasta junio cuando se tome una decisión sobre si el Abierto de Estados Unidos 2020 se podrá jugar y sostuvo que realizar torneos de Grand Slam sin público por la pandemia de coronavirus es poco probable.



Mike Dowse, quien tomó las riendas de la federación el 1 de enero, dijo en una teleconferencia que “el tiempo juega a nuestro favor en este momento” debido a que el certamen no está previsto hasta finales de agosto.



El US Open es el próximo grande en el calendario del tenis, dado que el Abierto de Francia fue pospuesto de mayo hasta septiembre y Wimbledon fue cancelado del todo.







Tanto la gira masculina de la ATP como la femenina de la WTA quedaron suspendidas hasta por lo menos mediados de julio, y un torneo en agosto la Copa Rogers de la WTA en Montreal ya fue cancelado.



En cuanto a un US Open sin público, Dowse declaró que la federación estadunidense “no descarta nada, pero ahora mismo diría que ese es un escenario poco probable”.