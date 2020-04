Sigue aquí The Beatles a 50 años de su separación

Escuchar Nota

“En agosto del 68, Ringo se separó pensando que los otros tres estaban en contra de él, curiosamente cuando fue a ver a John este le dijo ‘¿qué no eran ustedes tres contra mí?’; después fue a ver a Paul y le dijo lo mismo. La tensión provocada por la grabación del álbum blanco ya era demasiada, generada por el fallecimiento, en agosto de 1967, de Brian Epstein, su representante, que fue uno de los motivos de la decisión”, aseguró.

“Paul mismo lo dijo, John estaba en un grado de hartazgo que se habría dado con o sin ella. Fue un factor, pero no el único y pienso que lo que ella hizo fue darle fuerza a John para aguantar esa locura que significaba ser Beatle”, contó el especialista.

Sin embargo, vivían situaciones incómodas con esa convivencia. “Estaban asombrados que John estuviera rompiendo una regla no escrita, que era la de llevar mujeres al estudio. Yoko no solo estaba presente, a veces opinaba y era muy incómodo para los demás Beatles. Que John tuviera una cama ahí para que se recuperara de un aborto que había tenido, lo era más”, dijo.

“Hay ahí algunas canciones retrospectivas, surrealistas y más interesantes. Además se ven más acústicos con un avance lírico e instrumental ya en esos años”, agrega Guerrero.

“La estación de policía estaba como a tres cuadras y ellos querían que los arrestaran para que fuera el final perfecto para el documental, pero solo les dijeron que no podían estar haciendo tanto ruido”, señaló Guerrero.

“No los dejaron tocar diciendo que eran una influencia negativa para la juventud y tenían razón en decir que México no estaba preparado. Sin embargo, en 2012 invitaron a Paul a dar un concierto en el Zócalo y es interesante que lo invitó la persona que estaría en el mismo puesto, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard”.

El viernes 10 de abril de 1970 el mundo se despertó con la noticia de que la agrupaciónse separaba, algo que conmocionó a la industria de la música que hasta la fecha los ha visto vender más de 250 millones de copias de sus discos.Una de las bandas más importantes de la historia anunciaba, por medio de un comunicado de Paul McCartney, su adiós por diversos factores: financieros, musicales y familiares. En entrevista con Notimex,, quien se ha dedicado por años a investigar y hablar de los originarios de Liverpool en la radio, explicó que entre 1968 y 1970, los integrantes se habían separado uno por uno.Aunque Ringo Starr regresó, durante la filmación de, en 1969,ya había dejado a The Beatles,solicitó a Paul McCartney mantenerlo en secreto. “Ya la desintegración se venía dando de tiempo atrás, particularmente en 1979, cuando sabían que Abbey Road sería su último álbum”, reiteró.Desde el punto de vista de uno de los más grandes seguidores de los compositores de temas como, The Beatles eran muy buenos músicos pero no tan buenos administradores, por lo que tuvieron algunas disputas tras la muerte de su mánager, quien por años conjugó ese papel.“John, George y Ringo querían quefuera quien manejara su administración y Paul quería que fueran su suegro y su cuñado. Había un choque importante”, contó Guerrero. A esto se sumaron las diferencias familiares que incluyen a, culpada públicamente hasta la fecha por alejar a Lennon de sus amigos.En ese momento de su carrera, todos los integrantes detenían una pareja con la que querían compartir. Mientras que John quería estar con Yoko, Paul iba a ser padre junto a, George compartía su vida cony Ringo con su esposa,Al hecho de que decidieron dejar de hacer giras, se sumaba el interés de cada uno por componer su propia música, era claro que la dirección que llevaban tenía rumbos diferentes. Esto se demostró en el hecho de que, que de ser planeado originalmente como un programa de televisión, algo muy parecido a un reality actual, se convirtió en un documental.Durante el tiempo que estuvieron separados –para reunirse de nuevo a finales de– cada uno reafirmó que se sentía bien con sus proyectos personales, en donde no tenían que pedirse aprobación. Al volver, más maduros, experimentaron en el estudio y crecieron musicalmente, incluso con algunas piezas que eran complicadas de reproducir durante un concierto.Este motivo, junto a la locura que generaban tras cada show, que estaba lleno de gritos, los hicieron decidir parar las giras., aunque oficialmente su última aparición en conjunto para el público fue el 30 de enero de 1969 en la terraza de Apple Corps, después de tres años de no hacer una gira y de manera improvisada.The Beatles fue el primer grupo que transmitió por launa canción que representara al Reino Unido, pero el resultado fue más allá con, que resultó en una emisión global de televisión vista por más de 400 millones de personas el 25 de junio de 1967.Son diversos los artistas que han reconocido a The Beatles como influencias musicales, tanto antes como después de su separación. Algunos ejemplos son, entre muchos otros.Los liderados por Bono incluso se animaron a hacer el cover del tema, que había tenido un mal momento cuando el asesino Charles Manson, utilizó la sangre de sus víctimas para escribir una frase de la letra.Actualmente, la influencia deestá más vigente que nunca, tanto en viejas como nuevas generaciones. Han pasado 40 años del asesinato de John Lennon y casi 20 de la muerte de George Harrison, pero sus canciones permanecen frescas como todos unos adelantados a su época., aunque la fecha ya estaba planeada. En agosto de 1965 la agrupación tenía pensado pisar tierras aztecas, aunque finalmente esto nunca pudo ocurrir debido a la negativa del regente en ese entonces,Manuel Guerrero aseguró que, por las experiencias como las visitas dea finales de los ochentas, ciertamente el país podría no estar preparado para comportarse ante un evento así.Aunque se manejan diversas cifras, el ex Beatle superó a los 200 mil asistentes en esa ocasión. Después volvió a presentarse ante un masivo Estadio Azteca en 2017, tal como lo había hecho en 2012.. El cruce de Abbey Road es considerado un sitio histórico en Grado II y los estudios en donde grabaron son referentes de artistas y fanáticos como lugar de interés.A nivel económico, la asociación de The Beatles con la ciudad de Liverpool dejó ganancias a tal grado que Harold Wilson, exprimer Ministro Británico, aconsejó a la reina Isabel que los condecorara como Miembros de la Orden del Imperio Británico, ceremonia a la cual acudieron tras haber fumado mariguana. En 1969, John Lennon decidió devolver la medalla en protesta al apoyo de Reino Unido a laEste no fue el único reconocimiento gubernamental, pues en julio de 1964 en el aeropuerto Speke, los recibió una multitud que los escoltó a una recepción en el ayuntamiento, en donde se les entregaron las llaves de la ciudad.