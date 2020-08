Sigue construcción en crisis en Monclova

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Se agudiza la situación de empresas constructoras al operar solo con personal administrativo y dar de baja a casi todo el personal operativo por no haber obras, aseguró Raúl Flores González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).



Estimó que ya son 3 mil 500 desempleados en el sector constructor de la región Centro y Norte del estado, y falta sumar las bajas en la industria de la transformación, comercio y transporte.



“Me comentaban que Coimsa (Constructora Industrial de Monclova S.A.), de mil 700 personas que tenía, ahorita tiene 120 porque no hay obra y nosotros, nuestra empresa, de 300 y pico, solo estamos con la administración, no somos más que 55 personas de 300 que teníamos y como estamos nosotros están la mayoría de las empresas”, expresó.



Socios de la CMIC reportan apenas 500 personas trabajando en obras que lograron con gobiernos municipales o el Estatal, comentó.



Dijo que la dirigencia nacional de la cámara tendrá reunión la próxima semana con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde entregarán un pliego de obras para ejecutar en los estados, para que, a su vez, los gobernadores lo entreguen al Presidente de la República, quien estará presente en la reunión del 19 de agosto.



Lo que esperan es que las obras sean para este año y el recurso debe ser totalmente federal, pues los estados y municipios ya han invertido con recursos propios, sostuvo el dirigente constructor.