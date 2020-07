Sigue el fracaso a Saltillo; sufre desaparición de equipos de futbol

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.-Saltillo Soccer de la Liga TDP, el futbol saltillense ha sufrido un nuevo y duro golpe, que se acumula a los múltiples casos de equipos que han desaparecido a lo largo de la historia, en su mayoría, aquejados por la falta de apoyos económicos.



La franquicia de Halcones de Aguascalientes llegó a Saltillo en 1995 para convertirse en el Saltillo Soccer que debutó en la Primera A. La oncena saltillense, filial de los Rayados de Monterrey, se mantuvo en el circuito de plata hasta el Verano 01, para después transformarse en Tigrillos de Saltillo, filial de Tigres UANL; fue en el Verano 03 que el equipo dijo adiós para emigrar a las filas del América Coapa.



De la mano de Guillermo Magallanes, José Antonio Soberón, Pedro Pablo Gay, entre otros, llegaron las Panteras del Real Saltillo en el 2008 para la Liga de Nuevos Talentos de la Segunda División, una franquicia que arribó procedente del Deportivo Unión de Piedras Negras; desapareció en el 2013 tras ser comprada por la Universidad Autónoma de Zacatecas.



En la temporada 89-90 de la Segunda División Mexicana, un empresario coahuilense adquirió el Club de Futbol Nuevo León y lo convirtió en los Leones de Saltillo, equipo que descendió a Tercera un torneo más tarde; en 2010 trató de renacer, pero ya no continuó su aventura del balón.



En 2014 nacieron los Titanes de Saltillo, quienes rentaron la franquicia de Pato Baeza para militar en la Tercera División. El proyecto encontró una oportunidad de ascender a la Liga Premier en el 2016, pero su aventura fue efímera y llena de fracasos, teniendo que requerir de la ayuda del Saltillo Soccer para mantenerse; en 2017 trataron de continuar en la Liga TDP, hecho que no pudieron consumar.



Los Halcones de Saltillo es uno de los equipos más longevos de la capital coahuilense, fundado en los 70 y que logró llegar a la Segunda División para la campaña 74-75, desapareciendo un torneo más tarde. En los 90, la escuadra emplumada regresó para ser parte de la Tercera División y fue apenas el torneo pasado de la Liga TDP que no tuvo actividad en las canchas; el equipo planea su regreso.



En el 2009, bajo el mando de Sergio Mellado, fue presentado el proyecto de los Coyotes de Saltillo, el cual inició desde la cuarta división, pero que logró estar presente en la Liga TDP desde la campaña 2009-2010 hasta la 2013-2014, como parte del Grupo XII.



El pasado 25 de marzo del 2015 se anunció el regreso del Saltillo Soccer de la mano de Luis Sánchez y Joel de León Acosta para la Tercera División, tuvieron una esporádica aventura por la Liga Premier y fue el 22 de julio del 2020, tras múltiples éxitos en la Liga TDP, cuando anunciaron su despedida como una nueva víctima de la crisis económica producida por la pandemia, y el infortunio del futbol en la capital coahuilense.