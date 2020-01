Sigue en Google Maps el avance del coronavirus por el mundo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El mundo sigue atento ante el avance del nuevo virus mortal que hasta el momento ha cobrado la vida de 106 personas en China.



Ante esto, un usuario de Google decidió crear un mapa interactivo en el que puedes mirar, en tiempo real, el avance que tiene el virus en todo el mundo.



Para realizar este mapa se ocupó la plataforma Google Maps y en el mismo podrás encontrar información sobre los casos sospechosos, confirmados y las muertes que se van generando.



-Color amarillo: los casos sospechosos

-Color verde: casos que no fueron descartados

-Color Morado: los casos que fueron confirmados.



Las autoridades mundiales de salud observan cuidadosamente el brote de enfermedad respiratoria causada por un coronavirus originario de China. Los gobiernos acentúan el control de pasajeros provenientes del centro de China y toman otras medidas para tratar de controlar el brote. Esto es lo que conviene saber sobre el nuevo virus:



¿QUÉ ES EL NUEVO VIRUS?



Los científicos lo han identificado como un nuevo coronavirus. El nombre viene del latín corona, ya que ése es el aspecto del virus visto bajo el microscopio. La familia de los coronavirus tiene muchos tipos que afectan a la gente. Algunos provocan el resfriado común, mientras que otros originados en murciélagos, camellos y otros animales han mutado para causar enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) o el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS).



¿DE DÓNDE VIENE?



Los primeros casos se registraron el mes pasado en Wuhan, una ciudad en la provincia central china de Hubei. Muchos de los primeros infectados habían estado en el Mercado Mayorista de Mariscos Huanan de Wuhan, que desde entonces está clausurado mientras se investiga. Las autoridades de salud chinas creen que la enfermedad se transmitió en principio de animales a seres humanos. Ahora dicen que es transmisible entre la gente.



¿HASTA DÓNDE SE HA EXTENDIDO?



Se han confirmado casos en Tailandia, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Alemania, Taiwán, Francia y otros países. El brote coincide con la época en que viaja más gente en China, sea para visitar a sus familias o al exterior, durante el Año Nuevo lunar. Se prevé que el pico en los viajes facilitará la extensión del brote.



¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?



Los síntomas más comunes incluyen congestión nasal, jaqueca, tos y fiebre. La dificultad respiratoria, los escalofríos y el dolor corporal se asocian con los coronavirus más peligrosos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés). En casos graves puede causar neumonía.



¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO?



Existe un análisis para identificar el virus, pero no una vacuna preventiva. Los enfermos son aislados en los hospitales o en sus casas para evitar el contagio. Para tratar los síntomas se usan remedios para el dolor y la fiebre y se aconseja mucho líquido y reposo durante la convalecencia.



¿CÓMO SE CONTAGIA?



La tos, los estornudos y el contacto con un enfermo pueden provocar contagio. Los científicos creen que el contacto estrecho entre personas provoca contagio a través de las vías respiratorias.



¿PUEDE SER TAN GRAVE COMO EL SARS?



Hasta ahora el virus parece menos peligroso e infeccioso que el SARS, que se originó en China en 2002-03 y causó 800 muertes, pero los virus pueden mutar en formas más peligrosas y contagiosas y por el momento no se puede decir qué sucederá con ésta.