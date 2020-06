Sigue Flans adelante como dueto

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Como grandes amigas y colegas, Ilse y Mimí se enfrentan juntas a nuevas formas de hacer música.



Empapadas por la tecnología y bombardeadas con nuevas ideas es como ambas decidieron continuar su camino tras la salida de Ivonne de Flans.



Ejemplo de ello es su nuevo tema, Todo Haría por Ti, el cual estrenaron el 19 de junio y que forma parte de la celebración de sus 35 años como agrupación.







“Un poco antes de que empezara esta crisis sanitaria llegó por fin a nuestras manos esta canción, es una rola súper alegre, bien de Flans para bailarla, pasarla súper bien y ponerte de buenas.



“Cayó como anillo al dedo porque la premisa de la canción es: ‘¿qué estamos dispuestos a hacer por la gente que queremos y que tenemos alrededor?’. Eso está muy padre porque no solo aplica para un tema de pareja, sino también para cualquier tema en general”, afirmó Mimí en entrevista.





El tema es autoría de Michelle Abril, José Luis Damián Luna y Mauro Muñoz, bajo la producción de Vico Gutiérrez.



“Estamos lanzando esta nueva propuesta como dueto. Esperamos que llegue a muchísima gente y que logremos una proyección importante para poner de buen humor a la mayor cantidad de personas”, agregó Ilse.



De acuerdo con las cantantes, su forma de trabajar es muy sencilla: ambas ya se conocen más de lo que deberían, y aunque extrañan a Ivonne, no cambiarían la manera en cómo están creciendo profesionalmente.



“No solo la salida de Ivonne sino también esta cuarentena ha ocasionado una reflexión en todos nosotros, especialmente en mí, ya que he descubierto cosas muy bonitas y otras que incluso sirven para evolucionar.



“Sé que vamos a salir adelante y muy reforzados”, puntualizó Mimí.



Pese a no poder estar juntas de manera directa, la pandemia ha servido para fortalecer sus lazos.



“La familia te la regala la vida, pero los amigos te los regalas tú y para mí es un valor muy bonito tener gente a tu alrededor que te apoya en las buenas, malas y en las duras”, sostuvo Mimí.