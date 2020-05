Sigue la ‘locura’ por las cervezas en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Este es el primer fin de semana en el que los saltillenses pudieron encontrar cerveza en tiendas de conveniencia, después de que empresas cerveceras anunciaron la reactivación de la distribución del liquido en la Región Sureste de Coahuila.



No obstante, el temor por no alcanzar a comprar esta bebida que en los últimos días se ha convertido de primera necesidad, ocasionó que los ciudadanos formaran largas filas al exterior de los establecimientos.



Y a pesar de que las autoridades han sido determinantes en las medidas sanitarias que tanto vendedores como compradores deben tomar en algunos establecimientos siguen si acatar las indicaciones.



Fue en un expendio donde se pudo captar a una de las vendedoras del liquido sin cubrebocas mientras que otra lo portaba de manera errónea poniendo en riesgo su salud y la de los consumidores.



Así mismo la falta de distancia entre los saltillenses continúa siendo una constante pues no se respeta el metro y medio al que deben de esperar entre persona y persona para comprar la cerveza en expendios y tiendas de autoservicio.



Cabe destacar que a diferencia de días anteriores fue en los expendios ubicados al interior de las colonias donde ayer se surtió la bebida alcohólica lo que ocasionó que las filas se extendieran en las banquetas cercanas a casas habitación.