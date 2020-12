Sigue LeMahieu en los planes de los Yankees

Escuchar Nota

CDMX-. Uno de los principales objetivos de los Yanquis de Nueva York para la temporada 2021 de la MLB es que DJ LeMahieu volviera de la agencia libre, no cambiara de equipo y continuara en los “Bombarderos del Bronx”. Esto, al parecer, está al caer.



Una máquina de conectar hits por doquier no se podía escapar y con la distinción de ganar el Bate de Plata en la temporada 2020 MLB, LeMahieu dejó en claro que firmaría por cuatro temporadas y 100 millones de dólares.



Todo parece indicar que Yanquis se los pagaría, ya que según informó Jeff Passan, insider de la MLB, LeMahieu tendría una sola expectativa que ilusiona a los aficionados de los Yanquis. El segunda base no se iría de La Gran Manzana, ni del Yankee Stadium.