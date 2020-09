Sigue México triste por adiós al Príncipe; conmemora un año sin José José

Escuchar Nota

Ciudad de México-. José José se definió a sí mismo como biógrafo de su propia vida a través de su música, pero lo que seguramente desconocía el “Príncipe”, al principio de su carrera de casi 50 años, es que después de su muerte millones de personas, no solo en México, tomarían como propias las historias que interpretó en sus canciones.







Tanto es así, que Sony Music México ha estado publicando durante septiembre sencillos que formarán parte del disco José por Siempre José, una producción que da un nuevo vistazo a los clásicos del “Príncipe” con versiones que combinan su esencia con las nuevas tecnologías de grabación para darles nueva vida.



Príncipe del romanticismo.



Nacido en Ciudad de México el 17 de febrero de 1948, José Rómulo Sosa era conocido como el “Príncipe de la Canción” y considerado uno de los artistas más importantes de México y Latinoamérica, donde era un referente del género de la canción romántica.



El Triste, Almohada, Amar y Querer, y Gavilán o Paloma son algunos de los temas más recordados del artista, que fue vitoreado por seguidores, familiares y amigos el 9 de octubre de 2020 en un homenaje que llevó su cuerpo al insigne palacio de Bellas Artes de la capital y a la Basílica de Guadalupe.



En estos lugares y en un concierto en la colonia (barrio) Clavería, donde vivió, multitudes dieron entonces su último adiós a quien se coronó, en 1970, en el Festival Internacional OTI (Organización de Televisión Iberoamericana) de la Canción como un artista muy talentoso y admirado, a pesar de quedarse en el tercer puesto.



José José vendió cerca de 100 millones de discos durante más de 50 años de carrera y, tras su fallecimiento, no solo siguen escuchándose sus canciones en las calles de México a diario como si de una banda sonora se tratase, sino que artistas de múltiples géneros quieren homenajear su música para que no muera su canto.





Homenajes y disputas.



El primer homenaje que se realizó fue un concierto multitudinario en el simbólico Zócalo capitalino el 25 de octubre de 2019, donde el público y artistas reconocidos como Mon Laferte, Yuri, Natalia Jiménez o Kalimba recordaron “qué triste fue decirnos adiós”.



Y el cariño hacia el “Príncipe de la canción” no logró ser empañado ni siquiera por la disputa familiar que trajo su fallecimiento debido a un cáncer de páncreas.



Los días sucesivos a su fallecimiento desataron un litigio entre José Joel y Marysol, con su media hermana Sara, por ver dónde terminarían los restos de su padre.



Después de un pleito mediático y la intervención del Consulado de México en Miami, los hijos acordaron dejar la mitad de las cenizas con Sara y su madre en Florida, y la otra parte en el Panteón Francés al norte de la capital mexicana.





Aún así, recientemente, José Joel recordó a un medio mexicano que el hecho de que en su momento su hermana no les dejase ver el cuerpo de su padre fue un acto “muy feo”.



Por otra parte, el también cantante aseguró al mismo medio que habrá un programa especial en memoria del artista a pesar de que la mayoría de los planes para el aniversario luctuoso tuvieron que cancelarse por la pandemia de la Covid-19.



A pesar de que la fecha coincidirá con un escenario mundial que José José no llegó nunca ni a imaginar, el “Príncipe de la Canción” sigue vivo en los hogares de muchas personas quienes, al escuchar su voz, encuentran consuelo, desahogo y comprensión