Sigue plan de Dos Bocas; recursos suficientes a Pemex: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó hoy que haya retraso en el plan de construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá recursos suficientes.En su conferencia matutina, el mandatario desmintió de esa forma una declaración difundida por el diario británico The Financial Times, según la cual el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que el plan de la refinería se pospone para reorientar dos mil 500 millones de dólares a la producción de Pemex.El gobierno destinará para iniciar la construcción de la nueva refinería 50 mil millones de pesos durante este año, detalló el presidente.Dijo que “es probable” que la licitación se anuncie el próximo 18 de marzo, día que se conmemora la expropiación petrolera.El costo total del proyecto será de 6 a 8 mil millones de dólares y aseguró que no hay retrasos en el desarrollo de las bases para la licitación y hay avances en el relleno del terreno.Recalcó que durante el informe que ofreció este lunes por sus primeros cien días de mandato detalló que la inversión en Pemex crece en 40 por ciento con relación a lo que se invirtió el año pasado, y en el caso de la Comisión Federal de Electricidad también aumenta la inversión pública en 60 por ciento"Pero adicionalmente, y eso no lo dije, se cuentan con 50 mil millones de pesos para la refinería, aparte de lo de Pemex".Aseguró que junto al aumento de inversión, “se hará más” debido a ahorros que se proyectan en Pemex de hasta el 30 por ciento en perforación de pozos y mantenimiento, sobre lo cual adelantó que la empresa productiva del Estado ofrecerá un informe igualmente el próximo 18 de marzo."No hay retraso" en Dos Bocas, subrayó el mandatario. "Estamos muy bien y se va a construir la refinería. se va a terminar en tres años.