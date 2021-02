Sigue pleito por futuro del MACO por crisis

Escuchar Nota

CDMX-. Tras los señalamientos de la asociación Amigos del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), en los que José Luis Bustamante y Mayela Audelo acusaron a la actual directiva de ser responsable de que no se hayan recibido los donativos para garantizar el funcionamiento del recinto y aseguraron que no se ha intentado sacar por la fuerza a las trabajadoras que permanecen atrincheradas en una oficina, empleados rechazaron tales versiones e insistieron en el intento de desalojo. Los trabajadores informaron que el pasado sábado se entregó un pliego petitorio a la asociación civil, misma que el pasado viernes intentó desalojar a las trabajadoras que se mantienen en el museo, como una medida para evitar su cierre, aseguran.



Al respecto, Amigos del MACO informó que no ha pretendido el cierre del museo o el desconocimiento de los legítimos derechos de sus trabajadores, los cuales incluyen tanto los salarios como las prestaciones de ley que les corresponden y a la fecha se les adeudan.



“Tampoco ha intentado o intentará el desalojo de los trabajadores de sus instalaciones utilizando la fuerza pública ni ningún otro medio de coerción”, asegura el documento difundido ayer.



La misiva, firmada por Bustamante y Audelo, en representación de Amigos del MACO detalla que “la razón por la cual no se ha recibido todavía el apoyo que el Gobierno de Oaxaca provee al museo desde su fundación hace 29 años a través de su Secretaría de las Culturas, obedece principalmente a omisiones e incumplimientos imputables a la actual Dirección de MACO en cuanto a la entrega en tiempo y forma de los informes financieros y la documentación contable que exige la ley”. En el centro de la disputa entre los trabajadores y la asociación está la negativa de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) para recibir las comprobaciones de un millón 600 mil pesos ejercidos en 2019 en el museo, lo que motivó la suspensión del donativo que recibe anualmente el espacio de esta dependencia.







¿De museo a hotel ?



Laura Cravioto, coordinadora de los Servicios Educativos del MACO, consideró que las autoridades buscan convertir este recinto cultural en un hotel.



“Ellos (Gobierno) fácilmente podrían solucionar el problema que tenemos, y no nada más nosotros, de varios museos, al menos el Estado podría solucionarlo perfectamente”, dijo.



“Yo siento que no les interesa, que es otra cosa; mi pensar es muy aparte de lo que piensa el Museo, mi opinión como ciudadana es que quieren volver a Oaxaca una serie de hoteles, eso es lo que yo siento que quieren hacer con el Museo”.



Cravioto sostuvo que desde abril del año pasado ninguno de los 19 trabajadores del recinto ha recibido su pago.



Detalló que la asociación civil a cargo del MACO está conformada por el pintor Rubén Leyva como presidente, el empresario José Luis Bustamante como secretario y Mayela Audelo como tesorera, quienes son los responsables de cubrir la nómina del personal.



“Tenemos el temor de que si salimos del edificio ellos quieran cerrar el museo, desaparecerlo totalmente, por eso decidimos resguardarlo”, detalló.



“En una reunión que tuvimos con ellos para saber cuándo nos pagaban nuestros nueve meses de sueldo que nos deben, uno de ellos argumentó que ya mejor se le entregara el museo al Gobierno y que hicieran lo que quisieran, no sabemos realmente para qué lo quieren”.



A pesar de esta protesta, el MACO continúa abierto, trabajando en horario normal y recibiendo al público.



Por otro lado, la Seculta afirmó que en caso de ser necesario intervendrá, en el marco de la ley, para resolver el conflicto al interior.