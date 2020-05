Sigue polémica por el Fidecine

Escuchar Nota

Ciudad de México .- Una semana después de que diputados de Morena, mayoría en el Congreso de la Unión, acordaran con la comunidad fílmica respetar al Fidecine, el mandatario Andrés Manuel López Obrador volvió a pedir a legisladores extinguir fideicomisos.



El Fidecine, creado en 2002 por ley, permite apoyar mayoritariamente la producción de largometrajes de índole comercial, entre los cuales han estado La Dictadura Perfecta, Guten Tag Ramon, No se Aceptan Devoluciones, Pastorela y La Leyenda de la Nahuala



La semana pasada la fracción Morena del legislativo mandó una iniciativa en la que derogaba al Fondo y, un día después durante un encuentro con cineastas, entre ellos Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñarritu, el diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, afirmó que el Fidecine no desaparecería y buscarían la forma de fortalecerlo.



Ayer, durante su encuentro matutino con los medios, López Obrador, sin pregunta de por medio, fijó su postura.







“Aprovecho para pedirle a los legisladores que nos ayuden con las dos iniciativas que enviamos: una para extinguir fideicomisos, porque era un abuso y lo podemos probar, se usaba dinero de manera discrecional, para eso creaban los fideicomisos y desde luego que había corrupción.



“Entonces, esto no significa que se van a quedar sin apoyo los creadores, los cineastas, los investigadores. No, van a seguir recibiendo su apoyo, nada más que lo vamos a hacer de otra forma, les vamos a entregar de manera directa lo que les corresponde, sin estos instrumentos de intermediación, administrados por gente sin escrúpulos”, indicó.

Cuestionada al respecto, la Secretaría de Cultura dijo que el asunto estaba en el legislativo y hay separación de poderes.



“Nuestra postura, desde el inicio, es la defensa del Fidecine, ese fue el acuerdo que los secretarios de Función Pública y Hacienda quedaron y esa es nuestra postura desde entonces.



“Por eso la Secretaría, como lo dijo Mario Delgado, propició el diálogo con la Cámara, seguimos en la misma posición”, indicó.



Gente cercana a Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía que moderó el encuentro virtual el pasado jueves, indicó que el diputado seguía con lo acordado en la misma, mientras que el mensaje de López Obrador ha sembrado confusión entre cineastas y productores.



Desde su creación el Fidecine ha apoyado cerca de 300 filmes, de los cuales una quinta parte, son óperas primas. Más de un centenar de productores han sido beneficiados por el fondo.