Sigue siendo Puligol en la MLS, ¡quiere volver al Tri!

Estados Unidos.- Alan Pulido hizo caso omiso a todas las críticas a su alrededor. Cuando se hizo oficial su traspaso de Chivas al Sporting de Kansas City de la MLS, de inmediato llegaron las comparaciones sobre si había decidido de forma correcta.



El delantero no dudó ni un instante, pues sabe que el futbol de Estados Unidos ha elevado su nivel y no lo toma como un retroceso en su carrera como futbolista, así como varios lo asumieron.



“Me siento contento. Es una Liga que ha incrementado mucho su nivel, ha crecido muchísimo. Vine para cumplir con retos individuales, tengo ese sueño de lograr grandes cosas, de cumplir las expectativas. Ojalá todo se me haga realidad”, añadió.







El atractivo, sin duda, es el arribo de varios compatriotas. “Hicieron grandes contrataciones como la de Rodolfo Pizarro, la de Chicharito. Ya estaban Carlos Vela, Jonathan dos Santos y con la mía, claro que hay más reflectores”, aseveró.



Uno de esos anhelos del goleador es volver a la Selección Mexicana. Gerardo Martino fue técnico del Atlanta United, un plus para que pueda voltear a verlo. “Puedo regresar, me siento contento. El hecho de venir acá es un reto importante, el Tata conoce la MLS, fue campeón acá y sabe que no es una liga muy fácil como muchos la pintan. Si sigo con esta racha, anotando goles, eso me llevará de nuevo a representar a México”, indicó.