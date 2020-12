Sigue vivo el espíritu romántico de Austen

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A 245 años del natalicio de la legendaria Jane Austen, que se cumplen hoy, la autora inglesa sigue más vigente que nunca gracias a sus relatos y a las películas basadas en ellos.



Filmes y series como Emma, Orgullo y Prejuicio y Sensatez y Sentimientos son prueba de que los libros de la británica encantan en cine y TV. He aquí una lista de las mejores producciones basadas en sus famosas obras literarias.



* Mansfield Park (2007)







Cuando Fanny Price tenía 10 años, su madre la envió a vivir con sus tías adineradas en Mansfield Park para otorgarle una oportunidad más digna de subsistir.



A los 18 años se enamora de su primo Edmond, quien estudia para ser clérigo; sin embargo, él desea desposar a su nueva vecina, Mary Crawford.



Fanny comienza a vivir un infortunio en el amor al dejar crecer sus sentimientos por Edmond, que la llevan a rechazar a un hombre adinerado que quiere casarse con ella. ¿En qué terminará este

romance?



Otras adaptaciones



Mansfield Park (1983): Serie de televisión de la BBC dirigida por David Giles. Tiene seis capítulos de 50 minutos.



Mansfield Park (2000): Es una película de HAL Films dirigida por Patricia Rozema con Fraces O'Connor y Harold Pinter como protagonistas.



* Emma







Emma siempre cree que sabe lo que es mejor para todo el mundo ya que su intuición pocas veces le ha fallado: ha encausado parejas, da buenos consejos de moda y sabe ser una buena señorita de su hogar, que atiende junto a su padre.



Al momento en que conoce a Harriet Smith la convierte en su proyecto personal y busca emparentarla con el apuesto Frank Churchill, aunque sus jugarretas y movimientos no son aceptados a los ojos de su querido amigo, George Knightley.



¿Podrá Emma salirse con la suya en sus planes, o será que las cosas le saldrán del revés y se volverán en contra suya?



Otras adaptaciones



Ni Idea (1995): Filme que adapta la novela, libremente, a la época moderna, bajo la dirección de Amy Heckerling y protagonizada por Alicia Silverstone.



Emma (1996): Película producida por Miramax estelarizada por Gwyneth Paltrow y dirigida por Douglas McGrath.



Emma (1996): Adaptación para la televisión con Kate Beckinsale en el papel protagónico.



Aisha (2010): Versión moderna de la historia producida en Bollywood y protagonizada por Sonam Kapoor.



* Sensatez y Sentimientos







Las hermanas Elinor y Marianne tienen una gran conexión a pesar de que son completamente opuestas entre sí: mientras que una se caracteriza por escuchar a la razón, la otra depende siempre de su corazón.



Tras morir su padre, las protagonistas viven varios momentos de incertidumbre, los cuales crecen con la llegada de dos caballeros: Edward Ferrars, de quien Elinor se enamora; y John Willoughby, quien atrapa el corazón de Marianne.



Sin embargo, estos romances habrán de retarlas a sacar el lado al que no están acostumbradas. ¿Cómo habrá de cambiarlas esta mezcla de emociones?



Otras adaptaciones



Sentido y Sensibilidad (1971): Serie de la BBC adaptada por Denis Constanduros y dirigida por David Giles, con Joanna David y Ciaran Madden.



Sentido y Sensibilidad (1981): Miniserie de la BBC dirigida por Rodney Bennett, con Irene Richard y Tracey Childs en los papeles protagónicos.



Kandukondain Kandukondain (2000): Película india que traslada la historia al presente, protagonizada por Tabu y Aishwarya Rai.



Sentido y Sensibilidad (2008): Tercera miniserie de la BBC que tuvo como protagonistas a Hattie Morahan y a Charity Wakefield.



Pobres Divas (2011): Adaptación libre y contemporánea de la historia dirigida por Ángel García y protagonizada por Camilla Belle y Alexa Vega.



* Orgullo y prejuicio







Lo único que la Señora Bennet le pide a la vida es que sus cinco hijas logren encontrar un buen esposo... pronto. Y parece que la mayor, Jane, podría lograrlo con la llegada del Señor Bingley al pueblo.



Al hombre lo acompaña su mejor amigo, el Señor Darcy, una persona tan antipática que siente una gran atracción y enemistad por Lizzie, la hermana de Jane, quien tras varios encuentros con él no puede dejar de sentir una mezcla de aberración y afecto.



¿Lograrán Lizzie y Darcy despojarse de su orgullo y sus prejuicios para descubrir lo que verdaderamente sienten el uno por el otro?