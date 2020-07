Sigue Walter Mercado dando amor

Escuchar Nota

“Por separado, Kareem, Álex Fumero (productor) y yo queríamos hacer documentales sobre él. Y nos conocimos. También terminamos (la película) el 1 de noviembre (de 2019) y Walter murió el 2 de noviembre. Eso fue muy extraño. Quizás sabía que su trabajo estaba terminado”, desliza Costantini, en entrevista telefónica.

“Walter creció en una época y en una cultura homofóbica, conservadora. No era usual que uno hablara de esas cosas, pero más que hablarlo, él lo vivía.

“Bill, por su parte, contestó todas las preguntas, habló de forma sincera, compartió su experiencia desde su punto de vista, pero tanto Walter como Bill mantuvieron hasta el final mucho cariño el uno hacia el otro. Ni en cámara ni fuera de cámara hablaron mal”, relata Tabsch.

La astrología no les inspira ningún tipo de confianza, pero cuando conocieron a, el experto a quien escuchaban millones para saber lo que les deparaban los astros, lostuvieron una experiencia, aseguran, casi religiosa.“Somos agnósticos, pero cuando estuve con él fue, quizás, el momento más religioso de mi vida. Fue conocer algo espiritual. Y con él hubo coincidencias cósmicas.que será lanzado por Netflix el miércoles 8 de julio, es un homenaje al astrólogo puertorriqueño, famoso por su look andrógino, elaboradas capas de fantasía y fastuosos anillos, que dejó su cuerpo a los 87 años para, según él mismo, reencarnar.Material de archivo, fotos, videos y entrevistas a sus familiares, admiradores, su asistente y su otrora mánager ayudan a dibujar el retrato del sabio de los signos zodiacales, quien se sentía predestinado a iluminar el mundo con un mensaje de amor.Entre los aspectos que no pudieron desentrañar los realizadores, quienes tuvieron un acceso sin precedentes a la intimidad de su casa, destaca el de su: decía que tenía sexo, entre otras cosas, con abstracciones como la belleza.“Él salía en la tele presentándose en su forma auténtica. Eso ayudó a muchas personas a vivir sus vidas de una forma abierta, quizás porque a Walter no le gustaban las etiquetas, pero no cabe duda de que siempre fue muy auténtico”, opina Tabsch.Presentado a inicios de año en el, el documental se detiene en la figura de Bill Bakula, representante que llevó los vaticinios y predicciones de Mercado a lugares inimaginables, pero que también, con un contrato, se quedó con todo su trabajo y hasta con su nombre.Mercado, ante tal situación, que incluso quiso solucionar en los juzgados, dejó de laborar en la televisión, una mina de oro para ambas partes.“Es una figura controversial pero importante. Sin él no hubiéramos conocido a Walter como lo hicimos, porque le abrió caminos para la fama y la popularidad. Era clave incluirlo.La edad de Mercado también era motivo de discusión, pues una vocera del hospital boricua donde nació aseguró que fue en 1931, no un año después.