¡Siguen ataques! Apedrean casa de trabajadora de Salud en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El domicilio particular de Paola "N", trabajadora de la Secretaría de Salud del Estado, fue atacado con piedras y ladrillos por desconocidos sin motivo aparente.



La mañana de este miércoles, este nuevo caso se sumó al ataque que sufrió a inicios de mes una enfermera de la clínica familiar número 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, la cual fue bañada con cloro mientras caminaba a su casa.



Según el reporte de la Policía Municipal de Culiacán, muy temprano entró a la línea de emergencia una solicitud de ayuda, de una vecina del fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán, cuyo hogar fue apedreado por desconocidos.



La afectada no aportó más sobre la identidad de los presuntos responsables y sólo estableció que es trabajadora de la Secretaría de Salud del Estado, sin establecer su cargo.



De acuerdo con la información, la vivienda no presentó daños y sólo se tiene el registro que los responsables, quienes huyeron del lugar en un vehículo compacto de color blanco, cuya matrícula se desconoce.



En una entrevista radiofónica, el gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, condenó que personal médico sea objeto de agresiones, cuando son los que están al frente de esta pandemia que se padece de coronavirus.



Dio a conocer que todos los casos que se presentan son investigados por las autoridades judiciales para identificar y castigar a los presuntos responsables de estos hechos.



A inicios de mes, en el fraccionamiento Terranova, de la capital del estado, la enfermera Imelda “N”, con 18 años de servicio, minutos después de concluir su turno en la clínica familiar 55 del Seguro Social fue atacada por un desconocido que la roció con cloro.



La víctima, quien había cumplido un turno de suplencia, fue seguida por varias calles por su agresor, por lo que ella pensó que la intentaba asaltar, por lo que al estar muy cerca de la privada donde vive, intentó encararlo pero fue rociada con el líquido.



El responsable huyó rápidamente del lugar, por lo que ella, caminó hasta su casa, para cambiarse de ropa y bañarse.