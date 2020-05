Siguen atendiendo los Shriners

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- A pesar de que la mayoría de las familias se ha mantenido en encierro en sus casas por el Covid-19, no se presentaron casos de algún niño quemado grave que requiera de ser trasladado por los Shriners a Galveston, Texas, dio a conocer Arnoldo Guajardo.



El representante de los Shriners dijo que el pasado domingo les reportaron el caso de una niña quemada, la cual se valoró por parte del pediatra encargado que determinó que eran quemaduras de primero y segundo grado que no requieren traslado a Texas.



El ingeniero Arnoldo Guajardo dijo que a pesar de la cuarentena por el coronavirus, siguen trabajando como siempre atendiendo solicitudes de familias de las regiones Carbonífera y Norte, así como Cinco Manantiales, que requieren de alguna cirugía de labio leporino y paladar hendido, entre otros.



Sin embargo dijo que debido a la pandemia están retrasando las citas, por lo cual se les pide su comprensión y paciencia porque las citas están muy lentas, pero que no se desanimen porque sí se están recibiendo en Estados Unidos.



El representante de los Shriners en el norte de México indicó que los pacientes que tienen que acudir a sus tratamientos cuentan con trato especial por parte del Consulado para que puedan llevar a sus hijos a los hospitales Shriners.