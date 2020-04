Siguen cayendo torneos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Conadeip anunció la cancelación de la mayoría de sus campeonatos nacionales, por lo que todos aquellos equipos del ITESM Campus Saltillo se quedan con las ganas de pelear por la corona.



La organización colocó un comunicado en donde anuncia que ante las medidas sanitarias y por los tiempos, los campeonatos no se podrán realizar, en donde se involucran los de Primera Fuerza y Juvenil C de futbol bandera, en donde estaban los Borregos de Saltillo con dos conjuntos varoniles y dos femeniles.



Eran cuatro conjuntos representativos del ITESM los que estaban a la espera de una nueva calendarización de cada certamen, pero no será así, pues se tomó la determinación de no hacerse.



Junto con este deporte estaban los de baloncesto, futbol asociación, voleibol, futbol rápido, futbol americano, tenis, tanto en Primera Fuerza como en Juvenil C.



Los campeonatos nacionales de Ascenso de Futbol y Voleibol División Dos quedan pendientes.