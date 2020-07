Siguen cerrados 40 restaurantes locales

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Por la pandemia, entre 30 y 40 restaurantes afiliados a la Canirac Saltillo se mantienen cerrados y varios no volverán a reabrir.

Juan Carlos Guerra López Negrete, empresario restaurantero, informó que los negocios trabajan con una disminución de 40 al 60% en las ventas y este año no habrá recuperación total.



Para diciembre, calculan que las ventas aún serán 30% menores a las registradas antes del impacto del coronavirus.



Esto ha provocado despido del personal y en algunos casos el cierre de negocios, algunos de los cuales no podrán reactivarse y otros están a la expectativa para evaluar si estarán en condiciones para abrir sus puertas.



“Según los datos de Canirac, cerró aproximadamente 20% de ellos, algunos han tratado de reabrir, pero se la están viendo muy difícil porque a pesar de la reapertura no todos los negocios han sido visitados con frecuencia.



“Puedo decir que las ventas parejo de los restaurantes que están operando actualmente, bajaron hasta 80, 90 por ciento. Ahorita con la reactivación económica, el promedio oscila entre 40 y 60% de un día normal; es decir, si antes se vendían 10 pesos, ahorita se están vendiendo máximo 6 pesos por día, entonces esta misma baja en los ingresos te da un resultado de despidos y un tema laboral complicado”.



En su caso, se vio obligado a reducir la plantilla laboral 30 por ciento.