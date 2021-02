Siguen empresas de Ramos sin luz; llevan 48 horas sin operaciones

Escuchar Nota

“Todavía hay unas 15 empresas sin el suministro de energía eléctrica, que llevan ese periodo de 48 horas sin energía eléctrica. Algunas se les hizo la conexión el día de ayer, pero se les volvió a desconectar, lo cual es gravísimo, que de mantenerse, puede provocar una crisis seria en ciertos sectores y afectar a la cadena de suministro”, dijo Mario Ricardo Hernández Saro, Presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe.

“Hay empresas que por su proceso, unas tienen que calentar hornos, otras prenden calderas para sus procesos… además del costo en la mano de obra, hay empresas que perdieron parte de la materia prima”, señaló.

Luego de que unas 240 empresas de la zona industrial de Ramos Arizpe, vivieron todo el lunes, la situación que no se ha logrado restablecer en su totalidad todavía, y hasta la mañana del miércoles,sus actividades.En entrevista para Despega Con Chuchuy de Tele Saltillo, el empresario lamentó que mientrasde parte de la Comisión Federal de Electricidad que permita implementar acciones, los costos para las empresas siguen corriendo, lo que implica fuertes pérdidas.Urgió que “la CFE al ser el único proveedor de energía eléctrica en el país, se tiene que responsabilizar de las cosas… si bien sucede por situaciones externas, son cosas que si se tuviera una estrategia en materia depor parte de la autoridad federal, se pudiera evitar o disminuir, lo que no ha sido. Vemos inversiones en cosas que son menos prioritarias que en tener un buen sistema de red eléctrica y no depender de una sola fuente”, recalcó.Antes de seguir dependiendo del extranjero, hizo el llamado aen territorio mexicano, que cuenta con ricas reservas en el subsuelo.Cabe recordar que desde la mañana del lunes,. Alrededor de las 4 de la tarde, ese mismo día, comenzaron a restablecerse, sin embargo, de poco mas de 300 empresas, ni siquiera 40 de ellas lograron el abastecimiento el mismo día. La problemática se recrudece en parques industriales como el Santa María y el Saltillo-Ramos Arizpe, asó como el corredor industrial del Óscar Flores Tapia