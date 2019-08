Siguen investigaciones sobre hombre asesinado

Continúan las investigaciones por parte de los oficiales de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado para identificar el cuerpo de una persona encontrada enterrada en un domicilio particular.Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre este caso con la finalidad de no entorpecer las investigaciones que se tienen para resolverlo.Se informó que el cuerpo de esta persona no ha sido identificado, asimismo que se le practicaría la necropsia de ley para saber las causas de la muerte, lo cual tomó tiempo debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba cuando fue descubierto.Cabe destacar que el cuerpo fue localizado sepultado en una casa particular del fraccionamiento Nueva Creación Colinas del Valle, en la vivienda marcada con el número 3609 de la calle Las Ardillas.Desde el día del hallazgo trascendió que el cuerpo localizado se trata de una persona del sexo masculino que tenía aproximadamente un mes de haber sido sepultado.Este caso continúa abierto pero las investigaciones se están haciendo de manera minuciosa y una vez que se tengan avances se darán a conocer.