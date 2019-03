Siguen llegando los tripulantes

Los Saraperos siguen sumando tripulantes dentro del campo de entrenamiento, siendo Rainel Rosario y Jonathan Sánchez los que se han puesto a las órdenes de Roberto “Chapo” Vizcarra, extranjeros de renombre que buscan un lugar en el roster definitivo.Jonathan Sánchez viene con amplio cartel a su primera experiencia en la Liga Mexicana de Beisbol, respaldado por su juego sin hit ni carrera y su anillo de Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco, dos hazañas que presenta en cada nueva oportunidad dentro del diamante y que lo confirman como un zurdo de calidad.“Es algo que siempre he llevado, el día que tiré el no hitter, el día que ganamos la Serie Mundial, es algo que siempre ha estado conmigo, algo muy especial con el que me voy a morir y a donde yo vaya siempre me reconocen por ese desempeño que tuve en el parque y por todas las glorias que les di a los fanáticos que todavía lo viven”, relató.Rainel Rosario va por su tercer año enfundado en la casaca verde, un pelotero que tuvo buenos dividendos en el segundo torneo del 2018 donde bateó para .328; se siente libre de lesiones y renovado tras su primera experiencia en la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros deCuliacán.“Me encuentro con un grupo de buenos muchachos, un grupo trabajador, aquí cada quien sabe lo que tiene que hacer y por eso estamos trabajando. La competencia es fuerte, una muy buena competencia con muchachos fajadores y aquí cada quien se tiene que ganar su puesto”, señaló.La Nave Verde se ha caracterizado, en esta pretemporada, por la amplia incorporación de brazos, a lo que Sergio Burruel, receptor del equipo, ve con buenos ojos, un tipo que sabe de la importancia de contar con un buen staff de pitcheo para aspirar a cosas importantes.