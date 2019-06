Siguen muriendo turistas en este hotel y nadie sabe por qué

Three Americans Have Mysteriously Died Days Apart At The Same Dominican Republic Hotel https://t.co/icDby0zFy6 pic.twitter.com/BINuvvVmea — BuzzFeed World (@BuzzFeedWorld) 5 de junio de 2019

Ya son seis los turistas estadounidenses que misteriosamente han muerto durante sus vacaciones en República Dominicana, en poco más de un año.Este martes se informó de una víctima más, hallada sin signos vitales en un hotel de la localidad playera de Pedro de Macorís. Según Fox News, sus síntomas, así como las circunstancias del fallecimiento, fueron sorprendentemente similares a los de otros dos casos letales, registrados en el mismo lugar cinco días más tarde.Miranda Schaup-Werner, de 41 años y residente en el estado norteamericano de Pensilvania, fue encontrada muerta el pasado 25 de mayo en la habitación que ocupaba en el lujoso Bahía Príncipe Hotels & Resorts, a donde llegó con su esposo para celebrar el noveno aniversario de su boda. Según precisa el medio, la mujer repentinamente se desmayó tras haber tomado una bebida del minibar. Ni su marido ni el personal médico del establecimiento pudieron reanimarla.Cinco días después de ese trágico incidente, un empleado de un hotel adyacente, el Grand Bahía Príncipe La Romana (propiedad del mismo empresario), encontró los cuerpos de un matrimonio de Maryland. Curiosamente, los dos se habían registrado en el hotel en la misma fecha en que murió Schaup-Werner, y planeaban marcharse el 30 de mayo. Ese día, preocupados porque los huéspedes no habían devuelto sus llaves, miebros del personal decidieron inspeccionar su habitación, donde encontraron los cadáveres de la pareja.De acuerdo con lo reportado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la Dirección Central de Investigaciones Criminales de República Dominicana, Schaup-Warner sufrió un ataque al corazón. Así lo comunicaron, vía Twitter, las autoridades de Bahía Príncipe, destacando que el marido de la difunta había confirmado que ella "tenía un historial de enfermedades del corazón". Por otra parte, agrega el medio, las autopsias determinaron que los tres estadounidenses presentaban edemas pulmonares, lo que sugirió que la aparente causa de muerte fue insuficiencia respiratoria."Esto va más allá de una coincidencia. Los otros [dos turistas] fallecieron cinco días después, y se determinó que la causa [de su muerte] fue la misma", dijo al medio Jay McDonald, un familiar de Schaup-Werner. "Algo está sucediendo y queremos saber qué es", reclamó. McDonald agregó que las autoridades "hicieron una [inspección] muy superficial para determinar la causa de la muerte" de la mujer, y reiteró que la familia de la víctima "quiere saber por qué".Por su parte, las autoridades del hotel aseguraron a través de un comunicado que "estos eventos son casos aislados" y que "no existen indicios de relación alguna entre estos dos lamentables incidentes". "Reiteramos nuestro firme compromiso de estrecha colaboración con las autoridades, esperando una pronta resolución de sus pesquisas y actuaciones", reza otra nota del establecimiento, en la que se adelanta que no habrá otra declaración al respecto hasta que se complete la investigación.Los recientes y trágicos sucesos se suman a otra serie de misteriosos fallecimientos de turistas estadounidenses ocurridos en complejos turísticos de la isla caribeña el año pasado.El 14 de abril de 2018 murió un californiano de 67 años que estaba de vacaciones en un hotel de Punta Cana, recuerda Fox News. El hombre supuestamente empezó a sentirse muy enfermo casi inmediatamente después de tomarse un whisky del minibar de su habitación, en el Hard Rock Hotel & Casino.Otro caso similar ocurrió con un huésped del mismo hotel, tres meses más tarde. En un comienzo su esposa —que junto con un hijo llegaron a República Dominicana para celebrar un aniversario de bodas— aceptó la conclusión de la autopsia, según la cual había muerto por un ataque al corazón. No obstante, ahora se plantea dudas. En los últimos días hizo pública su preocupación sobre la causa del fallecimiento de su esposo.Tras las últimas noticias también se pronunciaron los familiares de una habitante de Pensilvania, Yvette Monique Sport, que fue descubierta muerta en su habitación en Bahía Príncipe Hotels & Resorts, donde estuvo de vacaciones el pasado junio. Curiosamente, en este caso de nuevo figura el alcohol del minibar. Según afirma la familia de la difunta, la mujer se fue a la cama después de tomar una copa y nunca se despertó."Es una fabulación completa", opinó en sus declaraciones al medio la hermana de Sport, Felecia Nieves, quien rechaza la versión de coincidencia e insiste en que "es imposible", teniendo en cuenta la cantidad de víctimas y la similitud de circunstancias en las que murieron. "Nunca los recuperaremos, pero podemos hacerles justicia", afirmó Nieves, asegurando que se propone ahora establecer contacto con otros deudos para adelantar juntos la búsqueda de respuestas.