Siguen quejas por extorsión contra elementos policiacos

Aun cuando el Gobierno no ha anunciado medidas en contra de los automovilistas que no portan las placas nuevas, elementos de Fuerza Coahuila de proximidad social se han dado a la tarea de extorsionar a los automovilistas en diversos puntos de la ciudad.Los elementos de la corporación estatal que habría de desaparecer, han realizado una serie de acciones en contra de automovilistas particulares.Ya los taxistas se habían quejado del actuar de estos elementos, sin embargo la noche del viernes estuvieron realizando acciones.Las detenciones que llevan a cabo estas personas van desde robarse el dinero y pertenencias a los afectados.Aunado a que los teléfonos celulares también son recogidos por estos oficiales.Las múltiples quejas de personas que omiten sus nombres por temor a represalias, van encaminadas al comandante del grupo de proximidad social.Las quejas que son omitidas por los superiores serán expuestas ante la Comisión de los Derechos Humanos, debido a que la Fiscalía General de Justicia no hace nada.