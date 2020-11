Siguen sin hacer caso clientes de ambulantes en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coahuila-. La falta de Vigilantes de la Salud y de Inspectores del Área de Pisos en el mercado sobre ruedas Mirador que se instala en la colonia Analco ll cada domingo, originó el enojo de los vendedores porque los clientes no portaban cubrebocas y no guardaban su sana distancia.



La mayoría de los 50 puesteros ambulantes que se colocan a lo largo de cinco calles principalmente Atotonilco y Tenacatita, traían puesto este insumo, solo que cuando le pedían a las personas que usaran el cubrebocas y no causaran aglomeración en los puestos de ropa usada no les hacían caso.



La vendedora Ericka Pérez dice preocupada que quienes acuden a este tianguis regularmente traen el cubrebocas en el cuello y cuando se les solicita que lo porten bien se enojan y se retiran de inmediato.



La mañana de ayer se pudo apreciar una gran cantidad de personas que acudieron al mercado ambulante y no respetaron los protocolos sanitarios ordenados por las autoridades. Asimismo, se permitió el acceso de niños y mujeres embarazadas.



Otros vendedores con varios años de estar operando en este punto de la localidad, solicitaron la presencia de la Policía Municipal ante la visita de jóvenes ebrios y otros bajos los influjos de las sustancias tóxicas.