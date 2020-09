Siguen sufriendo mujeres saltillenses tras accidente vial

Escuchar Nota



“En ese hospital en sí nos sacaron, ya nada más nos quedamos mi abuela y yo, pero según como no se cubrían los gastos del responsable, a mí no me operaron; tengo una fractura de húmero y pues ahorita ya pasó tiempo.

de un accidente que dejó lesionados a varios miembros de una familia, los afectados enfrentan problemas derivados de lay de que el culpable del choque aún no se ha hecho responsable.“Mi abuelita todavía está en cama, ella tuvoy también se rompió una pierna y pues se nos hace medio difícil porque el señor, se lavó las manos y no se pone a pensar en que afectó a una familia entera. Yo tengo a mis hijos, mi niño tiene 6 años y mi niña un año y medio, y pues ambos dependen completamente de mí”, expresa Betzy González Segura.El pasado, después del choque que ocurrió sobre el periférico Luis Echeverría y la calle 2 de Abril, tanto Betzy como su abuela fueron trasladadas a un hospital privado, sin embargo, al, a los pocos días las dieron de alta, lo que ocasionó que sus lesiones se agravaran, pues en el caso de la madre de familia requería de una operación inmediata.“Me dicen (los médicos) que sí se me debió de haber atendido, que se me debió haber, no debió de haber pasado tiempo y sí se me hace muy mal por parte del hospital, porque en sí también se lavaron las manos, porque como no teníamos dinero, pues no sacaron”, puntualiza la joven madre.Tanto nieta como abuela permanecen internadas en el, donde las cuentas se siguen acumulando y los gastos ya superan los 500 mil pesos, y en el caso de Betzy, los pronósticos indican que necesitará un proceso largo de recuperación.“Me tienen esperando, me dicen que a lo mejor ya no se puede operar mi brazo porque ya pasó tiempo y mi hueso ya soldó”, detalla y asegura que presentará una queja contra el nosocomio, pues dijo que de haber recibido la operación a tiempo, su brazo no tendría secuelas.De igual forma, hicieron un llamado a las autoridades para que aceleren el proceso contra el conductor responsable del accidente, y que ahora sí se haga cargo de los gastos médicos y de los daños que ocasionó a la familia.