Silencia el Lyon a la Juventus de CR7

Escuchar Nota

Lyon.- Con solitario gol de Lucas Tousart, el Lyon dio la sorpresa de local al vencer 1-0 al Juventus, en la ida de Octavos de la Champions League.



El club francés aplicó una "fórmula dormilona" al equipo de Cristiano Ronaldo, que por momentos cayó en la desesperación de no poder abrir a los locales.



De hecho los italianos dominaron el partido, pero la contundencia esta vez no estuvo de su lado.



Hacía más de 10 años que la todopoderosa Juve no caía ante un equipo francés y lo hizo ante un conjunto lionés que llegaba como la cenicienta del torneo.



La presencia de unos 3 mil aficionados italianos en pleno avance de la epidemia del coronavirus en el país transalpino no amedrentó a la hinchada lionesa que llenó el estadio hasta las banderas.



La vuelta se jugará el próximo 17 de marzo en casa de la Juventus, que seguramente no podrá estar tan desatinada como en este partido.