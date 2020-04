‘Silenciosa’: neumonía por coronavirus daría problemas para respirar hasta muy tarde

Escuchar Nota

"Apenas estamos empezando a identificar que la neumonía por covid-19 causa inicialmente una forma de privación de oxígeno que llamamos hipoxia silenciosa; se dice que es 'silenciosa' debido a su naturaleza insidiosa y difícil de detectar", destaca en el New York Times el médico, que también es presidente de la Airway Cam Technologies, una empresa que imparte cursos de intubación y manejo de vías respiratorias.



"Muchos tienen una saturación muy baja (de oxígeno), pero hablan con la familia por sus teléfonos celulares. Se enojan conmigo cuando digo que tienen que ir a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tengo que mostrar las pruebas para convencer a la persona de que lo que necesitan es recibir oxígeno", relata.

"Algunos pacientes llegan con baja oxigenación, pero no tienen problemas para respirar. Pero varios informan sobre algunas dificultades respiratorias. Una explicación para esta diferencia puede ser la tolerancia individual a la hipoxia", señala Sztajnbok.



- La neumonía ocasionada por coronavirus podría ser silenciosa, según Richard Levitan, médico de urgencias en Littleton, Nuevo Hampshire, y quien atendió a personas con covid-19 en el hospital Bellevue, en Nueva York, durante el pico de la enfermedad en la que ha sido la ciudad más afectada en Estados Unidos. En ello coincide la doctora Clarisse Melo, quien tuvo una experiencia similar en un hospital privado en Río de Janeiro.Levitan describe que durante su paso por el hospital Bellevue atendió a personas con covid-19 que ya presentaban una neumonía avanzada, pero aún no tenían problemas para respirar."La neumonía es una infección de los pulmones en la que los alvéolos, o sacos de aire en los pulmones, se llenan de fluido o pus", explica el médico. "Por lo general, los pacientes desarrollan molestias en el pecho, dolor al respirar y otros problemas respiratorios. Sin embargo, cuando la neumonía por covid-19 ataca por primera vez, los pacientes no sienten que les falta el aire, aun cuando sus niveles de oxígeno caen. Y para cuando tienen esa sensación, presentan niveles de oxígeno alarmantemente bajos y una neumonía de moderada a grave".De acuerdo con Levitan, las personas que atendió le explicaron que desde hacía una semana comenzaron a presentar algunos de los síntomas más comunes del coronavirus, pero que la falta de aire sólo ocurrió hasta el mismo día en que acudieron al hospital."Cuando comienza la inflamación de la neumonía por covid-19, ésta provoca que los alvéolos se colapsen y que los niveles de oxígeno caigan. Sin embargo, los pulmones inicialmente siguen 'respondiendo', todavía no están rígidos ni llenos de líquido. Esto significa quepor lo cual muchos requieren de un respirador, lo que pone contra la pared al sistema de salud de cualquier país. Por ello, Levitan recomienda el uso de un oxímetro de pulso, que sirve para detectar problemas de oxigenación.Sobre la falta de síntomas y lo grave que es la hipoxia silenciosa, abunda para la BBC la doctora Clarisse Melo.De los 150 pacientes analizados en el estudio, al menos el 50% tenía baja oxigenación en sangre, pero pulmones con un nivel de funcionamiento casi normal.Al respecto de la hipoxia silencionsa, Jaques Sztajnbok, médico supervisor de la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Infectología Emílio Ribas de Brasil, afirma que esta condición no es exclusiva del covid-19 y agrega que cada persona tiene una tolerancia específica a la baja oxigenación en la sangre.Sobre el uso del oxímetro de pulso, como recomienda Levitan, Sztajnbok opina que esto sería "ideal, pero imposible" de llevarlo a cabo en la práctica, por el costo que el utensilio puede alcanzar en el mercado.Paulo Teixeira, profesor de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud en Porto Alegre, Brasil, y quien también ha observado problemas de hipoxia silenciosa en pacientes con covid-19, recomienda que aquellas personas con problemas para respirar acudir al hospital, aún si no presentan fiebre, p