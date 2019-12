Silvia la torturaron, violaron y mataron

Con profundo dolor la familia de, víctima deen Yucatán, pide justicia.Silvia Elena tenía 43 años y le quitaron la vida; salió de su casa el sábado 7 de diciembre y tras horas de no saber de ella, fue encontrada en una brecha de la colonia Emiliano Zapata, al sur de Mérida, la madrugada del domingo 8.Yo pido a las autoridades que se aplique un castigo, no porque seamos pobres no nos hagan caso; que no salga y se siga burlando de nosotras. Yo quiero que se haga justicia y que pague lo que él hizo, yo a Silvia la recuerdo como una hija que no la puedes olvidar, ella estaba acostumbrada aquí conmigo; la recuerdo con tristeza, con dolor y con llantos”, comentó, su madre.La necropsia reveló que a Silvia Elena OjedaNo es justo sea quien sea, no es justo la muerte que le dieron, la cortaron, su brazo se lo zafaron, la violaron, estaban amarrados sus pies como si fuera un sacrificio humano, no me lo explico, una persona normal o drogada no sé si sea capaz de eso”, señaló para Excélsior María Ojeda, una de las hermanas de Silvia.Ladetuvo a un sujeto menor de edad, sospechoso del crimen y con quien Silvia presuntamente tenía una relación sentimental; sin embargo, la familia pide que sea juzgado por el delito de feminicidio.La jueza leyó el día de la audiencia y apareció cuantos piquetes le dio a mi hermanita, la lastimó con saña, muy feo dejó a mi hermanita; varias puñaladas en su cara, en su cuerpo, en sus manos las desgarró, con saña la lastimó; queremos justicia, que pague el que tenga que pagar, que caiga el que tenga que caer; eso estamos viendo que sea catalogado como feminicidio, porque tiene muchas secuelas, con la ayuda de Dios vamos a lograr que sea feminicidio porque es feminicidio”, afirmó Leydi Ojeda, otra de las hermana de Silvia.Silvia se dedicaba a la costura, sus hermanas la calificaron como alguien que siempre fue alegre y pendiente de sus hijos.Era una persona alegre, jugaba con sus hijos, no era una persona amargada, no es justo lo que le hicieron”, comentó su hermana Leydi Ojeda.Silvia dejó tres hijos, hermanas y a su madre; con este caso sería la cuarta víctima de feminicidio en Yucatán.