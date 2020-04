Silvia Pinal continúa en el hospital y recibe terapia

Escuchar Nota

"Aún no hay fecha para su egreso, yo calculo que saldrá por el día jueves. He podido hablar con ella por teléfono, tiene buen ánimo, y dice que ya se quiere ir a su casa, ella está muy bien".



La actriz, hija de la primera actriz, informó que su madre continúa en el hospital, después de someterse a una cirugía de cadera luego de sufrir un accidente el pasado sábado 25 de abril, sin embargo, afirma que presenta un buen estado de salud y recibe terapias para que empiece a caminar nuevamente.En entrevista con Notimex Pasquel confirma: "mi mamá pasó un buen fin de semana, estuvo sentada en un reposet y de acuerdo con la evaluación del doctor se determinará si ya puede dar unos pasitos, en el hospital le están dando terapia, que posteriormente continuará ya estando en casa".Hasta ahora, Pasquel afirma que se mantendrá en el puerto de Acapulco como medida preventiva: "donde yo estoy la situación de contagio no es tan grave, además el doctor que atendió a mi mamá me dijo: `no fue una operación de alto riesgo, por eso quédate en tu casa, así la ayudas más que visitarla y exponerla al contagio´".Asimismo indica que su hermana Alejandra Guzmán también se resguarda en Huatulco, Oaxaca, mientras que su hija Stephanie Salas y nieta Camila permanecen en la Ciudad de México y Michelle en Miami, por lo tanto su hermano Luis Enrique se encargará de doña Silvia durante su recuperación.