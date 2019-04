SIMAS también atenderá a adultos mayores y discapacitados

El Gerente General de SIMAS, Teodoro Rodríguez Bermea, señaló que quienes no puedan acudir por diversos motivos a regularizar su situación de supervivencia en este mes, también serán recibidos durante mayo para llevar a cabo dicho trámite.Rodríguez Bermea, señaló que la única desventaja de presentarse el mes próximo será que durante abril no se les aplicará el descuento del 50% y tendrán que pagar la tarifa completa. Sin embargo, al actualizar su situación podrán recibir este estimulo de nueva cuenta de manera inmediata.El titular del SIMAS, detalló que se busca no dejar a nadie que realmente necesite este beneficio fuera del programa de descuentos para pensionados, jubilados o personas con discapacidad, por lo que se han presentado muchas facilidades para estas personas.Indicó que se han presentado casos en donde los pensionados o jubilados o personas con discapacidad tienen el recibo a nombre de sus padres o parejas, por lo que simplemente se les solicita documentación oficial que compruebe la relación parental o estatus civil.Resaltó que se busca que este beneficio se otorgue a quienes realmente lo necesitan y depurar del padrón a aquellas personas que no requieren dicho apoyo y paguen la tarifa regular como el resto de los nigropetenses.