Simona Halep es eliminada de Roland Garros

En su cuarto Grand Slam, Amanda Anisimova, de 17 años, llegó a la semifinal en Roland Garros luego de un brillante triunfo 6-2, 6-4 sobre la campeona defensora Simona Halep en 68 minutos.Amanda es la semifinalista de Grand Slam más joven desde Nicole Vaidisova en el Australian Open 2007 y logró eso en un estilo dominante, superando a la tercera semilla en cada segmento para marchar sobre la línea de meta.Sirviendo al 73%, la estadounidense entregó 25 ganadores y 24 errores no forzados, manteniendo los puntos en su raqueta y defendiéndose de seis de los siete puntos de break. La presión estuvo sobre Halep todo el tiempo y ella no pudo soportarlo, sin signos de devolución de la supremacía que tenía en las rondas anteriores.Su servicio estuvo expuesto en los partidos que también ganó, pero el regreso estuvo allí para lograr que se recuperara, algo que no fue el caso hoy, ya que ganó solo 23 puntos detrás del disparo inicial de Amanda.Fue importante para Anisimova hacer un buen comienzo y ella entregó una, sosteniendo después el deuce en el primer juego y estableciendo un buen ritmo para dos sets dominantes. Golpeando con poder y profundidad, Amanda forzó un error de Halep en el sexto juego para tomar el primer rompimiento en menos de 20 minutos, repeliendo un punto de quiebre en el siguiente juego y cerrando el set con otro break a 5-2 cuando se encontró con su derecha.una cancha vacía. Sin nada que la detuviera, la joven ganó otro quiebre en el segundo juego del segundo set, guardando tres oportunidades de rompimiento en el juego cinco para moverse 6-2, 4-1 y hacer otro gran paso hacia el título.Simona hizo un último empujón en las etapas finales, recuperando el break en el juego siete para nivelar el marcador en 4-4, creando otra oportunidad de quiebre en el próximo juego que podría haber cambiado las cosas en la cancha.Amanda lo salvó y terminó el trabajo con una rotura en el juego diez después de un revés en la línea ganadora, celebrando la mayor victoria en una carrera y el lugar en las semifinales.