Simulan asistencia para avalar Plan Nacional de Desarrollo

La mitad de las comisiones de la Cámara de Diputados no logró reunirse para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y la mayoría entregará dictámenes sin respetar el reglamento interno.El pasado viernes venció el plazo para que las comisiones entregaran sus dictámenes a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, instancia que elaborará un dictamen general del Plan Nacional de Desarrollo y que presentará al pleno el 27 de junio.Según los reportes de la propia Cámara, un par de comisiones realizaron votaciones con quórum y pudieron aprobar el dictamen con opinión favorable conforme a la normatividad.Esas comisiones son las de Transparencia y Anticorrupción y Puntos Constitucionales.En la Comisión de Igualdad de Género se votó el dictamen con 13 diputadas presentes, pero no había quórum, porque son 31 integrantes.Tras revisar videos del Canal del Congreso, se constató que otras comisiones nunca lograron el quórum para aprobar el dictamen, como la de Presupuesto y Cuenta Pública, Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Cultura y Cinematografía y Relaciones Exteriores."No son vacaciones, nuestra obligación es estar aquí, seamos responsables, no se logra el quórum", reclamó la diputada del PT Claudia Domínguez, en la Comisión de Asuntos Migratorios, donde solo había 9 diputados presentes y faltaron 20.Sin embargo, el documento fue avalado.El boletín de Cámara reportó, sin señalar la votación, que el dictamen del Plan Nacional de Desarrollo de esa comisión fue aprobado con opinión favorable.Comunicación Social también reportó que las comisiones de Ganadería, Economía Social, Grupos Vulnerables, Desarrollo Social, Desarrollo Metropolitano, Derechos Humanos, Deporte y Energía y Medio Ambiente, entre otras, también aprobaron los dictámenes.Sin embargo, no se registró la votación debido a que no había quórum.Otras comisiones, de las 46 existentes, que no lograron reunirse y no hubo reporte de haber aprobado el dictamen son: Asuntos de la Frontera Norte, Derechos de la Niñez, Desarrollo y Conservación Rural, Pesca, Juventud, Recursos Hidráulicos, Seguridad Pública, Trabajo y Turismo.En varias de esas comisiones se buscaba juntar firmas de los diputados para avalar la opinión, sin tener que reunirse en pleno.